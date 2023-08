Beskyldes for å gjøre «fiendene» tregere

X gir opptil fem sekunders forsinkelse ved trykk på lenker.

Med stor makt, kommer stort ansvar - for å ikke gjøre dine fiender treigere? Det er uklart hvorfor enkelte nettsteder Musk har kranglet med har vært fem sekunder tregere enn andre ut fra Twitter de siste par ukene. Kamera Benjamin Fanjoy / AP

Hva ville nyhetsdøgnet vært uten Elon Musk? Den omdiskuterte teknologen er atter i vinden for sitt oppkjøp og senere styring av Twitter, som nå er omdøpt til X.

Denne gangen beskyldes han for å ha gjort internett til treig suppe for nettsteder som har vært i åpen konflikt med ham. Det melder Washington Post etter at debatten har gått på nettforumet Hacker News.

Lenker ut fra X til steder som New York Times eller konkurrentene Threads og Substack har alle støtt på en fem sekunders forsinkelse før tjenesten sendte videre til riktig adresse. Forsinkelsen skal ha pågått siden 4. august, ifølge en forumbruker.

Dette skal ikke ha skjedd til andre nettsteder, så som Washington Post, som Musk ikke har kranglet åpent med.

Klikket stopper i en videresendingstjeneste

Årsaken til at det skjer er at Twitter/X bruker en videresendingstjeneste. En lenke på tjenesten er ikke en lenke direkte til dit du skal. I stedet går den først til videresendingstjenesten, som så slipper deg videre.

Det er denne tjenesten som skal ha brukt ekstraordinært lang tid på å videresende til tjenester Musk har ligget i krangel med.

Videresending er nokså vanlig praksis hos mange store internettaktører. Også Metas tjenester, så som Facebook, har lenker som ikke tar deg direkte til siden og dermed kunne opptrådt som forsinkende faktorer.

Kan det skyldes forfall?

I Hacker News-forumet spekuleres det i at forsinkelsene kan ha skyldtes utilsiktet krøll i Twitters/X’ ende. Det har de siste ukene og månedene blitt publisert mye om alt fra ubetalte regninger til masseoppsigelser av potensielt viktige ansatte.

Men spekulasjonene tilbakevises i stor grad av at det virker lite sannsynlig at denne typen forfall skal ramme utelukkende nettsteder X-sjefen ikke liker.

Hastighetene har tatt seg opp igjen

Kun få timer etter at Washington Post publiserte sin sak om hendelsen skal hastigheten ha gått opp til normalen igjen for de rammede nettstedene. Hverken Musk eller X har kommentert forsinkelsene, eller hastighetsøkningen i etterkant av Washington Post-artikkelen.

New York Times forklarer til Wasthington Post at de har lagt merke til forsinkelsene gjennom sine egne målinger, men også de uten å ha fått noen forklaring fra selskapet.

Hastighet er viktig på internett

Hastighet er én av mange viktige faktorer for tjenester på nettet. Hvor fort en nettside laster når du prøver å gå inn på den er for eksempel en viktig faktor når Google skal rangere ulike tjenester i søket sitt. Det påvirkes riktig nok ikke av forsinkelser andre tjenester måtte ha i å lenke til dem.

Men det kommer av at treg respons gir dårlig brukeropplevelse, og en naturlig antakelse er at det er større sannsynlighet for at brukeren avbryter handlingen hvis den tar for lang tid.

At forsinkelsen ser ut til å bare ha rammet selskaper og nettsteder Musk har hatt åpne krangler med settes av flere nettsteder i kontrast til hans mange påstander om at han er «ytringsfrihetsfundamentalist».

Publisert 16. august 2023, 08:55

