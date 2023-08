SpaceX-oppskyting til ISS utsatt

Bæreraketten Falcon 9 fra SpaceX skal ta de fire astronautene opp til romstasjonen ISS, men fredagens planlagte oppskyting ble avlyst bare noen timer før de skulle av gårde. Kamera Joel Kowsky / AP / NTB

Fredagens planlagte oppskyting i Florida av fire astronauter til Den internasjonale romstasjonen (ISS) er utsatt med minst ett døgn.

Den opplyser den danske astronauten Andreas Mogensen, som er blant de fire astronautene som skal dra til ISS med et fartøy som er bygd av SpaceX, selskapet til Elon Musk.

Etter planen skal de tilbringe seks måneder på romstasjonen. De erstatter fire andre astronauter som har vært der i et halvt år.

Den amerikanske romfartsorganisasjonen Nasa har foreløpig ikke oppgitt noen årsak til utsettelsen, som skjedde bare noen timer før oppskyting. Men Mogensen opplyser til Danmarks Radio av det skyldes at man gjerne vil gå gjennom noen tekniske detaljer før avreise. Han understreker også at det ikke er noe alvorlig.

– Vår oppskyting er dessverre utsatt i 24 timer. Vi prøver igjen lørdag morgen klokka 3.27 lokal tid Florida (klokken 9.27 dansk tid), skriver Mogensen på Facebook.

Nasa bekrefter at det ikke blir noen oppskyting fredag. De skriver på X/Twitter at det første mulige tidspunktet for å sende av gårde kapselen med de fire astronautene er natt til lørdag lokal tid – klokken 9.27 norsk tid.

I tillegg til den danske astronauten skal japanske Satoshi Furukawa, russiske Konstantin Borisov og den amerikanske kommandøren Jasmin Moghbeli bli skutt opp fra Kennedy Space Center i Florida.

