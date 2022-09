EU vil tvinge fram bedre mobilbatterier og flere reservedeler

Niklas Plikk

EU-kommisjonen har virkelig fått blod på tann og avslørte forrige uke et utkast til et nytt lovforslag som vil tvinge mobilprodusenter til å gjøre det lettere for forbrukere å reparere produktene deres. Det skriver blant annet PC Mag.

I lovforslaget blir det satt et krav om at mobilprodusentene må tilby minst 15 ulike reservedeler til profesjonelle reparatører i opptil fem år. Forbrukere skal også få lovfestet garantert tilgang til batterier, skjermer, ladere, bakdeksler og simkortholdere i minst fem år.

Det nye lovforslaget kommer bare måneder etter at EU allerede bestemte seg for å tvinge alle mobilprodusenter om å enes om én ladestandard, nemlig USB-C. Apple vil dermed måtte føye seg og tilby iPhoner med USB-C-ladeport fra og med 2024.

Det overordnede målet for lovforslaget skal være å forbedre reparasjonsmulighetene for mobilenheter og minske karbonutslippet bruk-og-kast-mentaliteten fører med seg. Ifølge The Financial Times vil det å øke snittlevetiden på en smartmobil til fem år være det samme som å fjerne fem millioner biler fra veiene.

Må gjennomføre batteritester

I EUs lovforslag står det at mobilprodusenter som ikke kan tilby batteriet til forbrukerne i opptil fem år, må i så fall bevise at deres batterier har såpass lang levetid at de ikke trengs å byttes før fem år. I praksis betyr det at de må gjennomføre en batteritest hvor batteriet fortsatt har minst 80 prosent kapasitet etter 1000 fulle ladesykluser.

Mobilprodusenter vil også måtte forplikte seg til at ingen programvareoppdatering vil kunne ha negativ påvirkning på batterilevetiden. Hvordan dette vil håndheves i praksis sies det dog ingenting om.

Det står også at de nye kravene ikke vil gjelde mobiler eller nettbrett med fleksible skjermer. Trolig fordi disse vil være nærmest umulig å erstatte for vanlige forbrukere.

Aller viktigst er det nok at reglene vil gjelde rimelige mobiler, som ofte havner i søpla lenge før deres praktiske levetid har passert.

Hvis lovforslaget blir godkjent vil det kunne bli ratifisert fjerde kvartal i år, men nøyaktig når den faktisk blir tatt i bruk gjenstår å se.