Plages du av illeluktende sko? Samsung hevder de har løsningen

Skapet skal kunne ta knekken på 95 prosent av vonde lukter fra skoene dine. Det dreper også bakteriene som lager luktene i utgangspunktet, og dermed bør det kunne holde skoene dine friske og fine over tid.

Tek.no/Berlin: Sko som lukter er hundenes favoritt, men få andres. Det har Samsung tatt konsekvensene av, og laget et skap som tørker og frisker opp skoene dine hver gang de har blitt brukt.

Skapet ble vist frem på IFA-messen i Berlin, og selskapet demonstrerte hvordan skapet er utstyrt med UV-stråling som dreper bakterier og virus, og dermed skal hindre fremvekst av dårlig lukt i skosålene. Hele 99 prosent av slikt skal bli vekke ved hjelp av løsningen.

Knekker 95 prosent av stanken

Skapet har fått navnet Shoedresser, og er en del av Bespoke-serien til Samsung. «Bespoke» betyr skreddersydd, og i det ligger det at mange av produktene her kan ha ulike farger, eller funksjoner tett tilpasset ulike preferanser.

For Shoedresser handler nok preferansen mest om å foretrekke skoene sine noe mindre odørøse.

For her skal inntil 95 prosent av de mest irriterende duftene kverkes. Det gjøres ved hjelp av damp og filtrering. Samsung oppgir at produktet tar knekken på typisk svettelukt, og fotlukt i tillegg til en rekke andre lukter.

Og mesteparten skal være vekk etter en syklus på full pinne inne i skapet. De garanterer likevel ikke at det ikke kan være en liten restlukt på sko som har hatt en svært sterk bouquet fra før.

Del av en større satsing

De store Bespoke AirDresser-skapene «frisker opp» klærne med damp, temperatur og luftfiltrering. På rundt 20 minutter skal et plagg kunne føles nesten helt fornyet. Det er likevel ikke helt det samme som en rens eller en vask.

Skoskapet er en del av en større satsing, der utgangspunktet er to enda større skap som frisker opp klærne dine med damp. Her kan du henge fra deg dressjakken, kjolen eller striesekken og et oppfrisket plagg tilbake.

De såkalte AirDresserne fra Samsung tilsvarer hverken en vask eller en tørrens, men blir en plass mellom å bare lufte klærne og en lett vaskerutine. For her brukes det fuktighet og høye temperaturer for å bli kvitt uhumskheter. Og underveis filtreres dampen slik at lukter også skal tas vekk.

Det skal ta ned i 20 minutter å friske opp en dressjakke som har vært på litt for mange møter til å være 100 prosent.

Fuktigheten fra prosessen samles i en kassett i bånn.

Nokså kostbart

Største ulempe med disse produktene virker å være prisen. For helt billig er det ikke å få en dampbasert kattevask av klær og sko. Det store dampskapet for klær koster 25.000 kroner i Norge, mens skoskapet ikke har fått norsk pris ennå. Men det koster en million koreanske won, eller knappe 7500 kroner i Korea.

Akkurat når det eventuelt dukker opp i våre hjemlige butikker er også ukjent foreløpig.