Elon snur om Apple: - Bare en misforståelse

Kamera Olivier Douliery/AFP/NTB

For få dager siden fløy Elon Musk i tottene på Apple, og beskyldte dem blant annet for brudd på ytringsfriheten. Nå trekker han alt tilbake og mener det hele bunnet i en misforståelse.

Feiden skal angivelig ifølge Musk ha startet med at Apple hadde truet med å utestenge Twitter fra App Store. Flere spekulerte i om dette hadde en sammenheng med at Donald Trump ønskes velkommen til Twitter igjen, etter å opprinnelig ha blitt utestengt på livstid i etterkant av stormingen av Kongressen ble kastet ut av Twitter.

Etter et møte med Apple-sjef Tim Cook, skal Musk derimot ha uttalt at Apple likevel ikke truet med å fjerne Twitter fra App Store. I en ny twittermelding skriver Musk at det hele dreide seg om en misforståelse og at «Tim var klar på at Apple aldri hadde vurdert å gjøre dette».

Avklaringen fulgte etter en twittermelding som viser Musk på Apples område, som viser skyggen av to personer - Musk og det man kan anta er Cook.

Sint på manglende annonsesalg

Men selv om Musk nå hevder at Apple aldri prøvde å kaste Twitter ut av App Store, har Musk ikke kommet med en videre forklaring på andre deler av utbruddet han serverte. For deler av kritikken han rettet mot Apple handlet også om at selskapet angivelig skal ha sluttet å kjøpe annonseplass på Twitter.

Dette kan han ha rett i, ettersom reklameselskapet Omnicom Media Group, som representerer selskaper som nettopp Apple, samt McDonald’s og PepsiCo, angivelig skal ha oppfordret sine klienter til å sette reklameutgifter på Twitter på pause, ifølge The Verge.

I et internt notat som The Verge skal ha fått kjennskap til, blir det nevnt en rekke nylige hendelser, slik som masseoppsigelsene av sikkerhetsteam og ledere, samt de mange falske kontoene som listets som «verifisert», som grunn til å være tilbakeholden med reklameplass på plattformen. Omnicom Media Group oppfordrer til å stopp aktiviteten frem til Twitter kan bevise at de har gjeninnført en rekke sikkerhetstiltak:

– Vi anbefaler å stoppe aktiviteten på Twitter på kort sikt til plattformen kan bevise at den har gjeninnført sikkerhetstiltak til et akseptabelt nivå og har gjenvunnet kontrollen over omgivelsene.