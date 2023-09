Tilbake til normalen: Tesla igjen på topp i august

Tesla Model Y var igjen Norges soleklart mest registrerte bil i august. Kamera Hanne Hattrem / VG

Etter at Volkswagens ID.4 fikk en sjelden topplassering i juli, er Tesla Model Y igjen tilbake på registreringstronen i august.

Med 1452 registreringer ble det registrert over dobbelt så mange Model Y som nærmeste konkurrent, som var nettopp ID.4 - med 712.

Som vi meldte nylig er Tesla allerede i ferd med å slå sin egen registreringsrekord for en enkeltmodell i løpet av et helt år.

Rekorden ryker i september

17.102 Model Y er tallet så langt i år, som bare er et par hundre biler bak rekorden - satt i fjor - på 17.354 biler. Med andre ord ryker rekorden høyst sannsynlig i løpet av september.

Til sammen ble det registrert 11.083 nye personbiler i august, 10,4 prosent færre enn i samme måned i fjor, ifølge tallene fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

– Kort oppsummert kan vi nok si at trangere tider med en utfordrende økonomi for mange, bremser nybilsalget. Det kan se ut til at mange blir mer trygghetssøkende i valget av ny bil, og velger kjente merker framfor nye og ukjente, og gjerne rimeligere biler enn vi har sett de siste par årene, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

Dette var de 20 mest registrerte bilene i august:

August 2023 Januar-august Tesla Model Y 1452 17.102 Volkswagen ID.4 712 5575 Skoda Enyaq 704 3665 Polestar 2 444 1107 Toyota bZ4X 416 3014 Volvo XC40 389 3487 Ford Mustang Mach-E 373 2135 Toyota Yaris/Yaris Cross 353 2353 Nissan Ariya 324 1627 Toyota RAV4 260 2285 Hyundai Kona 249 1419 Tesla Model 3 233 1484 BMW i4 233 1414 Volkswagen ID.3 223 2466 Nissan Leaf 206 1564 Audi Q4 e-tron 198 1980 Toyota Corolla/Corolla Cross 196 1519 MG4 187 1001 Audi Q8 e-tron 178 1228 BMW iX1 165 1818 - - Åpne fullskjerm Mer +

Tesla var også største merke i august, fulgt av Toyota og Volkswagen.

– Søker trygghet

Solberg Thorsen i OFV peker også på at det er veldig lave tall for en del av nye bilmerkene som har kommet til Norge de siste årene.

BYD har bare registrert 461 biler så langt i år, Nio 357 biler, Maxus 183 biler og Xpeng 170 biler, for å nevne noen. 55 nye JAC-er er registrert og 30 av merket Seres.

– Enkelte av disse merkene hadde stor nyhetsinteresse, og de som ønsket en slik bil, fikk den utlevert i fjor. Det samme gjelder ulike store og dyre luksusbiler. De bilmerkene som gjør det godt akkurat nå, er de vi kjenner gjennom tiår og som mange har et trygt forhold til. Ikke minst gjelder det merker som har et godt utbygget forhandler- og serviceapparat, sier Solberg Thorsen.

Over 80 prosent elbiler

Elbilandelen i august var 83,5 prosent, omtrent på snittet for året så langt (83,0 prosent). 1,1 prosent hadde kun bensinmotor, 2,8 prosent kun dieselmotor og 12,6 prosent var ulike hybrider.

Samtidig som det går treigt i nybilmarkedet, er det omtrent lik fart i bruktmarkedet som før. Drøyt 46.000 biler skiftet eier i august, som er på nivå med fjoråret.

– Det tyder på at mange tenker at den gamle bilen får holde en stund til, eller at de bytter til en annen, litt nyere bruktbil framfor å kjøpe en helt ny, sier Solberg Thorsen.

Publisert 1. september 2023, 13:38