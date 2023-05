Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Sony lanserte bærbar «PlayStation»

Men «Project Q» trenger en PS5 å strømme fra.

Slik skal den kommende Project Q-konsollen se ut. Hva prisen vil bli er ukjent, men en av dagens mer spennende spillstrømmere, Logitech G Cloud koster omtrent 4000 kroner. Kamera Sony/skjermdump Youtube

Finn Jarle Kvalheim 25. mai 2023, 08:10

Teknoverden satser på bærbare spillopplevelser, og nå følger Sony opp med sin egen PlayStation du kan bære rundt på. Forutsatt at du har en PlayStation 5 fra før, altså.

Project Q ble lansert av teknologigianten på PlayStation Showcase, sammen med en rekke nye spill og et sett øreplugger.

Konsollen er en åtte tommer stor skjerm, omringet av hver sin halvdel av en PS5-kontroller. Den spiller ingenting selv, men strømmer spillene sine fra en lokal PlayStation i huset.

Dingsen minner dermed litt om Logitechs G Cloud som nylig ble lansert, bare at der G Cloud strømmer fra nettet, strømmer Project Q fra ditt eget hjem.

Kamera Sony/skjermdump Youtube

Skjermen her er en åtte tommer stor LCD-skjerm som kan vise bilder med 60 hertz, og Sony lover at den lett futuristisk utseende dingsen får alle knappene og kontrollene som du kjenner fra en vanlig PS5-kontroller i dag.

Foreløpig er dette kun en første smakebit på det som kommer, og Project Q har hverken prisantydning eller antatt dato for salgsstart - men den er ventet å komme i løpet av året.

Kamera Sony/skjermdump Youtube

Ukjente detaljer

Sony etterlater også en rekke andre spørsmål om den nye «konsollen». For det første nevner de at strømming skal foregå over WiFi. Dermed er det uklart om det betyr at du kun kan strømme hjemme, eller om WiFi bare er teknologien konsollen kobler til med - og du kunne strømmet spillene dine fra et hotellrom med brukbar tilkobling, for eksempel.

En annen ting som ikke er nevnt er Sonys historikk med spillstrømming. PlayStation Now var sin egen tjeneste før, og er nå innlemmet i PlayStation Plus-tjenesten.

Foreløpig ser Project Q ut som en ren, lokal spillstrømmer som henter innholdet sitt fra en PlayStation. Men Sony har også sin egen nettbaserte strømmetjeneste som ikke er nevnt. Kamera Sony/skjermdump Youtube

Tidligere har Sony for eksempel tillatt BluRay-spillere å fjernspille fra PlayStation Now, ved tilkobling av PlayStation-kontroller, så det kan virke som et underlig krav for en strømmeskjerm å kreve at du har selve PlayStation-konsollen i hus for at den skal virke - men enn så lenge er det slik Sony presenterer den.

Flere bærbare spillkonsoller

Selve formfaktoren - en spillskjerm bakt inn mellom to sider av en kontroller - ser ut til å være i økning i dag.

Hvis du trenger en bærbar dings for strømming av spill allerede kan Logitech G Cloud være et alternativ. Billig blir det uansett ikke - konsollen koster rundt 4000 kroner. Kamera Logitech

Inntil Sony sier noe mer om hva Project Q vil være i stand til, kan det være verdt å sjekke ut både G Cloud fra Logitech og Asus nye ROG Ally, der førstnevnte strømmer spill fra nett og sistnevnte er en hel spillmaskin bygget inn i en liten, bærbar skjerm.

Og er du ikke innmari kravstor med tanke på grafikkvaliteten, kan noe så enkelt som en Nintendo Switch være en aktuell løsning for deg som vil spille uten å sitte fast i sofaen.

