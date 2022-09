Enorm GTA 6-lekkasje i helgen

Oppdatert: Bekreftet av Rockstar at det er ekte vare.

Niklas Plikk Lagre Lagre artikkel

Over 90 klipp fra det som angivelig skal være Grand Theft Auto 6 ble lekket på nettet i helgen. Klippene viser angivelig det etterlengtede spillet i relativt tidlig utviklerutgave, med uferdige modeller, tekster og kontroller. Det melder blant annet Gamer.no.

Avisen Bloomberg skal ha fått bekreftet av spillutvikleren bak GTA-serien, Rockstar, at klippene er ekte.

Utviklerne skal være knust og demoralisert etter at så mye informasjon nå har lekket til nettet.

Oppdatert 19. september 15:20: Rockstar bekrefter lekkasjen og sier de skal fortsette utviklingen i samme tempo som før:

Avslørende klipp

I noen av klippene ser man en kvinnelig spilllkarakter kalt Lucia rane en bank, melder The Verge. Det matcher overens med tidligere reportasjer som hevdet at GTA 6 ville for første gang inkludere valget om å spille som en kvinnelig karakter i spillet.

Et annet klipp avslører at historien finner sted i Vice City - selskapets Miami-parodi vi ble godt kjent med i GTA: Vice City i 2002, hvor hele handlingen foregikk i den fargerike byen. Andre klipp viser det som ligner en samtaleform som i Rockstars Red Dead Redemption 2, men naturligvis i en mer moderne drakt.

Hackeren vil forhandle med Rockstar

Klippene ble først delt på dedikert GTA-forum i form av en 3 GB fildump av brukeren «teapotuberhacker». Det tok ikke lang tid før videoene ble delt videre på andre plattformer, slik som Twitter, YouTube og Twitch.

Brukeren hevder å være den samme som sto bak Uber-hackingen for kort tid siden. Nå sies det at han forsøker å forhandle med Rockstar og hevder at han sitter med kildekoden til både GTA 5 og GTA 6. Det er ikke helt tydelig hva han ønsker å forhandle om, men en annen kilde sier at han skal ha ønsket å selge GTA 5-kildekoden for én million kroner.

Siden lekkasjen har Take-Two, eieren av Rockstar, arbeidet iherdig for å fjerne alle spor av helgens store lekkasje. Tusenvis av klipp på YouTube og Twitter er allerede borte, men slike ting er vanskelig å skjule helt.

Rockstar og Take Two har fortsatt ikke sagt noe om lekkasjene offentlig, men vil trolig gjøre det i løpet av mandag.