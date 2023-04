Vil lage enorm, superrask 5K-spillskjerm

Skal takle 360 bilder i sekundet.

AUO er kanskje ikke så kjent for de fleste, men denne uken viste produsenten frem en spillskjerm som garantert vil sette dem på kartet for flere.

Den nye skjermen deres skilter nemlig med oppsiktsvekkende spesifikasjoner som de fleste gamere bare drømmer om foreløpig.

Høydepunktene for den enn så lenge navnløse skjermen er den høye 5K-oppløsningen, kombinert med evnen til å vise vanvittige 360 bilder i sekundet. AOU sier skjermen er myntet spesielt på RTS-spillere som jo trenger god oversikt. Vi tipper andre gamere vil finne noen bruksområder for den også.

Så lenge du har plass, da. For skjermen måler 49 tommer diagonalt og skal tilsvare to 1440p-skjermer satt ved siden av hverandre. Den omtales som en ultrabred skjerm, og har en kurvatur på 1000R så hjørnene ikke skal føles så langt borte.

Farger og sortnivå ikke i høysetet

Selv om det ikke er bekreftet regner vi med at skjermen får støtte for nyeste versjon av DisplayPort-standarden, kalt 2.1. Den gjør det mulig å vise høyoppløst innhold med svært høy oppdateringsfrekvens, men uten komprimeringen som ligger i dagens DisplayPort 1.4-standard.

Det litt kjedelige er at panelet er av VA-typen, og ikke den foretrukne IPS- eller aller helst OLED-typen som de beste spillskjermene byr på. Det betyr at både innsynsvinkel, sortnivå og fargemetning neppe vil imponere like mye.

Vanskelig å utnytte

Hverken pris eller tilgjengelighet er bekreftet for skjermen. Ettersom AUO både produserer egne skjermer og leverer paneler til andre skjermprodusenter som Asus og Acer, regner vi likevel med at en lignende modell vil dukke opp på våre breddegrader også på et tidspunkt.

Så veldig hast er det kanskje likevel ikke, for du vil trenge en skikkelig monster-PC for å kjøre spill med så høy oppløsning og bildeflyt.

I dag er det dessuten bare AMDs nyeste serie med grafikkort som støtter den nye DisplayPort 2.1-standarden, og det beste kortet deres – RX 7900 XTX – er ikke kraftig nok til å levere 360 bilder i sekundet ved 5K-oppløsning. I alle fall ikke før du skrur ned grafikkinnstillinger kraftig.

Derfor spørs det om det ikke tar flere år før skjermer av samme kaliber som denne nyheten fra AUO er verdt å kjøpe.

