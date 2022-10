«Ingen» har tro på Zuckerbergs Metaverse

Xbox-sjefen: - Som et dårlig videospill.

Slik ser Horizon Worlds ut, hvor en håndfull mennesker har samlet seg rundt et virtuelt møtebord for å titte på et par hodetelefoner.

Helt siden Mark Zuckerberg byttet navn på selskapet sitt til Meta, har han satset beinhardt på sitt «Metaverse» og VR-appen Horizon Worlds. Horizon Worlds er deres vindu inn i «metaverset», hvor du skal kunne møte andre virtuelle avatarer, ha møter, spille, leke og ha det gøy.

Men responsen til både Metaverse og Horizon Worlds har vært lunken, melder The Verge.

Blant kritikerne til Zuckerbergs storsatsning er Xbox-sjefen Phil Spencer. På spørsmål om hva han syns om Metaverse beskriver han satsingen som «et dårlig videospill».

– I årevis har vi samlet folk i tredimensjonelle scenarioer for å redde verden fra romvesen, eller for å ta over slott... Å bygge et metaverse som ser ut som et møterom... Det er ikke der jeg ser for meg å ville bruke masse tid, forklarer Spencer.

Spencer er langt ifra alene. I videoen fra Wall Street Journal Tech Live-konferansen ser man en rekke av de største aktørene i teknologibransjen uttale seg negativt om Metas store satsning:

– Ikke for spillere

En av de som sliter litt med å se at Metaverse kommer til å slå an, spesielt blant spillere, er sjefen for Importable, Herman Narula.

– Videospill fungerer meget bra allerede. De er lukkede plattformer som vil være aktuelle i mange år fremover. Etter min mening så prøver Metaverse å koble disse opplevelsene sammen, og jeg tror ikke det er like interessant for spillutviklere som for eksempel sport eller motebransjen, forklarer Narula.

Heller ikke Palmer Luckey, som blant annet solgte Oculus til Facebook, syns Metaverse er spesielt bra. Han trekker frem Metaverse er som et byggeprosjekt for Zuckerberg, der han bruker mye penger på noe han selv vil ha, men som kanskje ikke resten av verden helt ser verdien av.

Men den som kanskje er aller mest uinteressert i Metaverse er Apple sin markedssjef Greg Joswiak. Da han blir utfordret på å fullføre setningen «Metaverse er...» svarer han «... et ord jeg aldri vil bruke».

