Avslører prisen på Hyundai Ioniq 6 First Edition

Hyundai Ioniq 6 (ikke First Edition).

Ioniq 6 er den nyeste elbilen fra sørkoreanske Hyundai, og med en lengde på 4,855 meter er dette en sedan som gjerne vil måle seg med modeller som Tesla Model 3 eller Polestar 2 rent størrelsesmessig.

Vi har allerede rapportert grundig om bilens nye funksjoner i vår sniktitt på Ioniq 6, men enn så lenge har vi ikke vært sikre på hvor mye den faktisk ville koste. Nå er de første norske prisene klare.

First Edition, som kanskje ikke er et helt uventet navn på den første utstyrsversjonen av Ioniq 6, vil ha en pris på 545.000 kroner (pluss levering, for tiden 10.900,-). Denne utgaven blir begrenset til 2500 biler totalt i Europa, hvorav 600 er øremerket det norske markedet.

Denne utgaven har Long Range-batteripakke (77,4 kWt), 20-tommers felger og firehjulstrekk som standard. Dette er en kombinasjon som ifølge Hyundai selv har en rekkevidde på inntil 519 kilometer.

De som går for denne utgaven får også fire farger å velge mellom: Biophilic Blue Pearl, Serenity White Pearl, Nocturne Grey Metallic og Gravity Gold Matte. Eller lilla, hvit, mørkegrå og lysegrå, som det heter på norsk.

Kundeleveranser av Ioniq 6 First Edition er forventet i løpet av mars-april 2023, mens salgsstart er satt til den 9. november via Hyundai Motor Norges bestillingsside.

Kan øke i pris på grunn av nye momsregler

Først etter at First Edition er utsolgt vil det være mulig å bestille andre utgaver av Ioniq 6, som da vil ha priser fra 489.000 kroner (pluss levering).

Merk at disse kalkylene er gjort med 2022-avgifter, så det kan bli noe prisøkning frem til levering en gang til neste år.

Long Range, 2WD Long Range, 2WD Long Range, AWD Long Range, AWD 18" felg 20" felg 18" felg 20" felg AER (WLTP kombinert) 614 km 545 km 583 km 519 km Effektivitet 14,3 kWt / 100 km 16,0 kWt / 100 km 15,1 kWt / 100 km 16,9 kWt / 100 km

For den mest økonomiske konfigurasjonen med bakhjulstrekk og 18-tommers felger lister Hyundai en rekkevidde på opptil 614 kilometer. Av alle de fire aktuelle variantene for det norske markedet er faktisk First Edition-utgaven den med kortest rekkevidde.