Flere klager på iPhone 15 Pro Max-skjermen

Hevder den har et innbrenningsproblem.

iPhone 15 Pro Max-modeller med skjermproblemer. Kamera Faksimile, Reddit/X

Niklas Plikk Publisert i går 09:54 Lagre

Det er sjeldent en iPhone-lansering uten et par problemer, og i år har Apple allerede fått tyn for at mobilene deres skal ha blitt for varme, som også skal ha rammet batteritiden.

Men problemene stopper visst ikke der. Nå hevdes det at iPhone 15 Pro Max-skjermen sliter med innbrenning. Det melder blant annet Tech Radar.

Bare feil hos Max-modellen

Innbrenning er noe som kan inntreffe på OLED-skjermer, hvor et statisk bilde etterhvert kan «brennes» fast. Dette var imidlertid et langt større problem i TV-er for flere år siden, der for eksempel kanallogoer kunne brenne fast hvis du så på samme kanal flere timer om gangen. Det har imidlertid ikke vært et reelt problem på mange år, spesielt ikke på mobiler.

Likevel er det en rekke brukere som klager på både Apples egne supportforum, på Reddit og på X.

Foreløpig virker det som det bare er den største og dyreste modellen som har problemer - iPhone 15 Pro Max.

Skal ha fått ny iPhone

Basert på bildene som har dukket opp på nettet virker det som innbrenningen kan skje fra hvilken som helst skjerm. Noen har innbrente tastaturer, andre har «spøkelsesomriss» av hjemskjermen eller låsskjermen.

Flere som har lagt ut bilder av problemet sier de fikk en gratis erstatningsenhet av Apple da de klagde på feilen. Dette tyder på at Apple erkjenner at det er et reelt problem, og at det heller ikke er noe de får fikset med en programvareoppdatering, slik de hevder å ha gjort med varmeproblemet.

Hvis du sliter med innbrenning på din iPhone 15 Pro Max er det altså bare å levere den tilbake, og satse på at du får en ny enhet uten problemer.