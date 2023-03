Ny Windows 11-oppdatering gir deg AI-chat direkte i oppgavelinjen

Mange vil i nær fremtid oppdage at det har kommet en ny oppdatering av Windows 11. Det er versjon KB5022913 som er sluppet, eller Windows 11 «Moment 2» som Microsoft kaller det, melder blant annet TechRadar.

Oppdateringen skal være tilgjengelig for alle som allerede kjører Windows 11 22H2.

Og i denne ligger det en par interessante endringer som det kan være verdt å få med seg.

Versjon KB5022913 skal være den nyeste oppdateringen som har kommet. Kamera Skjermdump

ChatGPT kommer til oppgavelinjen

En av endringene som kommer er at den AI-styrte Bing Chat-funksjonen blir lagt til oppgavelinjen i Windows.

Det betyr altså at du vil kunne snakke direkte med Bing Chat og stille spørsmål via oppgavelinjen. Når du gjør ulike søk på oppgavelinjen, kan du også få opp søkeresultater i Microsoft sin egen nettleser Edge.

Dermed blir den nye søkefunksjonen en slags inngangsbillett til å bruke Bing, som jo er Microsoft sin egen søkemotor.

Skulle ikke tjenesten falle i smak, har Microsoft angivelig lagt til muligheten for å gå tilbake til den forrige generasjonen av søkefeltet.

Styr telefonen via Windows

En annen funksjon som er på vei inn er «Phone Link», eller Telefontilkobling som den heter i den norske versjonen av operativsystemet.

Via denne funksjonen skal du nå altså kunne koble iOS-mobiler til Windows, og kunne styre disse ved å for eksempel kunne sende meldinger via iMessage. Du vet, den blå boblen med meldinger som dukker opp på iPhonen din.

Men, appen har også enkelte begrensninger: som at den ikke kan vise bilder eller medieinnhold, ikke støtter videosamtaler eller gruppemeldinger, og bare kan vise meldingene som er sendt og mottatt fra appen.

Denne støtten har hittil kun vært forbehold mobiler som kjører Android som plattform. Men nå skal altså også Apple sine telefoner være mulig å bruke.

Bedre berøringsskjermkontroller

Microsoft har også gjort en del finpuss for å gjøre det bedre og enklere å bruke berøring i Windows 11. Så har du for eksempel en bærbar maskin med en berøringsskjerm, skal dette nå være en del forbedret med blant annet en mer optimalisert oppgavelinje.

Det skal nå være to ulike moduser av denne oppgavelinjen, som enten kan utvides eller skjules ved at du sveiper opp eller end nederst på skjermen.

Om du lurer på om du kan få den nye oppdateringen av Windows 11, sjekker du enkelt på denne måten:

Trykk på Windows-ikonet på oppgavelinjen Skriv inn «se etter oppdatering» i søkefeltet øverst i boksen som kommer opp Klikk deg inn i Windows Update, og trykk på knappen som lar deg sjekke hvilke oppdateringer som er tilgjengelig.

(Kilde: Techradar)