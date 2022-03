Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Avslørte nye Mac Studio og en «hemmelig» prosessornyhet

Nye Mac Studio og Studio Display.

Flere av ryktene i forkant av kveldens Apple-lansering viste seg å være sanne: Apple avduket både en ny stasjonær Mac kalt Mac Studio, og en ny skjerm kalt Studio Display. Begge spesielt myntet på kreative proffbrukere.

Apple annonserte også en ny, enda raskere systembrikke i M1-familen under navnet «M1 Ultra». Denne får så langt kun plass i nye Mac Studio, der den visstnok skal gjøre underverker for arbeidsflyten til de som krever det aller beste av maskinen sin.

«Den kraftigste Macen til nå»

Mac Studio ser kanskje ut som en forvokst Mac Mini, men alt den har til felles med den er selve formfaktoren. Studio er imidlertid både fysisk større og langt råere ytelsesmessig.

For praktisk formål er ikke dette en Mac du kjøper om du vil surfe på nett og strømme Netflix. Her snakker vi om at du heller vil behandle 18 samtidige strømmer med 8K ProRes-videostrømmer, sjonglere tusenvis av lydeffekter eller jobbe i heftige 3D-miljøer i sanntid.

Mac Studio har dessuten fått flere tilkoblingsporter, noe som tar sikte på å gjøre livet lettere for proffbrukere som sjonglerer mye tilbehør med maskinen sin. En minnekortleser, flere Thunderbolt 4-porter, USB-A-støtte, 10 gigabit ethernet, HDMI-utgang og en minijack-port med høy impedans for proffe hodetelefoner er på plass.

Apple Mac Studio 2022

Apple skryter at at maskinen kan holde styr på inntil 90 millioner piksler, fordelt på fire av sine nye Studio Display med 5K-oppløsning samt en ekstra 4K-TV. Til sammenligning støtter MacBook Air bare én ekstern skjerm, og flere andre MacBooker to skjermer.

Først med M1 Ultra - verdens raskeste systembrikke

Hovedattraksjonen er det naturlig nok den nye systembrikken M1 Ultra som står for. Den er bygget ved å unytte en designmulighet i M1-brikkene Apple har holdt tyst om frem til nå: evnen til å smelte to M1 Max-brikker sammen ved hjelp av en teknologi kalt «UltraFusion».

Slik øker Apple ytelsen fra sin nåværende kraftigste systembrikke. UltraFusion-teknologien skal sørge for svært høy effektivitet, samt at ingen programmer må skrives om for å dra full nytte av den økte ytelsen.

M1 Ultra-brikken er ifølge Apple den med flest transistorer i en personlig datamaskin til nå, med vanvittige 114 milliarder. M1 Ultra kommer i to ulike konfigurasjoner der den kraftigste byr på 20 prosessorkjerner, 64 grafikkjerner og 32 maskinlæringkjerner.

Apple hevder selv brikken skal være inntil åtte ganger kraftigere enn den enkleste M1-modellen som finnes i blant annet MacBook Air og enkelte MacBook Pro-modeller i dag.

Sammenlignet med den raskeste 10-kjernede 27-tommers iMacen, som nå har gått ut av salg men var basert på Intels Core i9-prosessorer, skal en Mac Studio med M1 Ultra levere omtrent 3,8 ganger høyere prosessorytelse. Den skal også levere 4,5 ganger bedre grafikkytelse enn den raskeste 27-tommers iMacen klarte.

Skal være vanskelig å høre

Apple forteller at den nye Mac Studio, til tross for ytelsen, praktisk talt ikke høres under de fleste oppgaver eller i de fleste miljøer. Maskinen skal også være ekstremt energieffektiv sammenlignet med «rivalenes» beste, men ifølge Apple også svakere, alternativer.

Vi har tidligere sett hvordan Apples M1-baserte maskiner har levert både høyere ytelse og lavere støynivå enn sammenlignbare maskiner basert på Intel- eller AMD-innmat. Så vi regner nesten med at nesa til Apple-sjef Tim Cook ikke vokste under presentasjonen.

Starter på nesten 25.000 kroner

Mac Studio kommer med støtte for inntil 128 GB minne, 8 TB SSD-lagring og har både WiFi 6 og Bluetooth 5 bygget inn.

Prisene starter på 24.500 kroner for utgaven med den enkleste M1 Max-systembrikken. Du må ut med vanvittige 49.500 kroner for utgaven med den enkleste M1 Ultra-systembrikken. En toppspesifisert Studio, med den råeste M1 Ultra-brikken koster deg minst 62.000 kroner. Og det før du legger til eventuelt ekstra minne eller lagring.

Maskinen kan bestilles nå og leveres fra 18. mars.

En mer edruelig proffskjerm

Apple har jo allerede sin virkelig svindyre 32-tommers Pro Display XDR-skjerm med 6K-oppløsning og flere ekstreme egenskaper.

Nå lanserer Apple endelig en mer edruelig priset skjerm for designere, bildebehandlere og filmfolk som ikke har ubegrenset med penger, men likefullt ønsker seg noe bra å jobbe på.

Deres nye Studio Display måler 27 tommer og byr på 5K-oppløsning, 600 nits lysstyrke og «stort» P3-fargerom med støtte for 1 milliard farger.

Apple forteller at skjermen skal utmerke seg når det kommer til antirefleksbelegget, men at den også kan konfigureres med deres eget «nanotekstur-glass» for ekstremt lite gjenskinn om du jobber i veldig utsatte miljøer.

Apple Studio Display 27" Lutring Justerbar Stativ

Har iPhone-prosessor i seg

I tillegg til billedegenskapene har skjermen faktisk en A13-systembrikke bygget inn. Dette er den samme du finner i selskapets par år gamle iPhoner, og den er på plass for å drifte flere av skjermens nyttefunksjoner.

Som det 12 megapiksler store kameraet. Det har en ultravidvinkellinse og mulighet til å følge deg rundt i rommet med «i fokus»-funksjonen, slik du kanskje kjenner fra nyere iPader.

Skjermen er også utstyrt med tre studiomikrofoner, og om disse holder samme kvalitet som de vi finner hos selskapets MacBook Pro-maskiner med samme navn skulle de du snakker med høre deg godt og tydelig.

Lyd er også et satsningsområde, der skjermen har fire basshøyttalere og to diskanthøyttalere bygget inn. Sammen støtter disse surround-lyd og romtilpasset lyd. Apple hevder dette er det beste lydsystemet de har laget for en Mac.

Skjermen har ellers fire porter og kan dermed fungere som en «hub» for bærbare maskiner. Thunderbolt-porten kan, tillegg til å levere bildesignal, forsyne en bærbar Mac med inntil 96 watt slik at du slipper å koble den til en egen lader.

De øvrige USB-C-portene lar deg koble til tilbehør som mus, tastatur, eksterne disker og lignende.

Skjermen kan enten kjøpes sammen med et stativ med vinkeljustering, eller med et VESA-adapter, for 19.000 kroner. Trenger du høydejustering også øker prisen med 5000 kroner.

Studio Display kan kjøpes nå og leveres om 2–3 uker, opplyser Apple.