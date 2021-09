Nå skal nok et Kina-merke åpne showroom i Oslo sentrum

Xpeng følger Nio og Polestar.

Xpeng planlegger å åpne lokaler sentralt i flere norske byer. Her modellen G3, som har vært i salg en god stund allerede.

– Det er konkrete planer om å etablere et rent showrom for Xpeng i Oslo sentrum, sier Rune Gjerstad i XBI Norge til Bilbransje24.

Det var opprinnelig Zero Emission Mobility som sto for importen av Xpeng i Norge, men Motor Gruppen og XBI Norge overtok etter at salget av modellen G3 ble ganske forsiktig. Så langt i 2021 er det registrert 284 nye modeller av kompakt-SUV-en i Norge.

Det foreligger også planer for tilsvarende lokaler i Stavanger, Bergen og Trondheim, opplyser Gjerstad til Bilbransje24. Xpeng blir i tilfelle det tredje kinesiske merket med demolokaler i Oslo - Polestar har hatt sitt «Space» en god stund allerede, og Nio åpner sitt 2000 kvadratmeter store Nio House midt på Karl Johan om bare en liten uke.

– Det norske markedet er hele utgangspunktet for Xpengs virksomhet utenfor Kina, og er akkurat nå det viktigste markedet i Europa, sier Maren Hornseth, ansvarlig for sosiale medier og PR i Xpeng Motors (Norway), Xpengs egne norske selskap, til Bilbransje24.

P7 kommer i år

Selv om G3 tilsynelatende ikke er blitt noen stor suksess for Xpeng i Norge, er det med modellen P7 at de ventes å gjøre størst inntrykk. Den er en sedan omtrent på størrelse med Tesla Model S, men som er priset nærmere en Model 3. Den er 4,88 meter lang og har en estimert startpris på 440.000 kroner.

Da får du en versjon med bakhjulstrekk og det Xpeng kaller «superlang rekkevidde», som nærmere bestemt betyr 530 kilometer rekkevidde etter WLTP.

Xpeng P7.

I tillegg kommer det en versjon med firehjulsdrift, hvor rekkevidden skal være 470 kilometer. Batterikapasiteten er oppgitt til 80 kWh. Den bakhjulsdrevne versjonen kommer med en motor på 196 kW (266 hestekrefter), mens den firehjulsdrevne legger til en ekstra motor på 120 kW/163 hestekrefter foran. Det skal gi 0–100 kilometer i timen på så lite som 4,5 sekunder.

Et lite aber med P7 kan nok være bagasjeplassen, som «bare» er oppgitt til 440 liter. Det er flere hundre liter mindre enn nevnte Model S, som har 793 liter. I Kina har er for øvrig P7 utstyrt med det Xpeng kaller Xpilot 3.0, mens vi foreløpig må nøye oss med versjon 2.5. Den skal likevel kunne holde deg i fila på motorveien og parkere seg selv.

Xpeng P7 skal ankomme norske veier senere i år.

Den siste modellen fra Xpeng heter P5, og er en ørlite mindre og betydelig rimeligere sedan.

Ny modell

Xpeng lanserte tidligere i år også en annen modell kalt P5, som er en litt mindre sedan bygget på samme plattform som G3. Den kommer med tre ulike batterivarianter - 55,9, 66,2 og 71,4 kilowattimer, som skal gi rekkevidder opp mot 600 kilometer etter (den altfor snille) NEDC-standarden man fortsatt benytter i Kina.

P5 kommer også utstyrt med to såkalt lidarer, som sammen med 12 ultrasoniske sensorer, 13 kameraer og vanlige radarer skal gi det som ifølge Xpeng er den mest avanserte selvkjøringen på markedet (Xpilot 3,5).

Etter kinesiske elbilsubsidier starter P5 på snaut 158.000 yuan i Kina, noe som tilsvarer rundt 210.000 norske kroner. Den mest påkostede versjonen med størst batteri koster 224.000 yuan, snaut 300.000 kroner.

Det er ventet at også P5 vil finne veien til Norge i løpet av 2022, og flere medier har allerede rapportert om at bilen har blitt sett i Norge - i kamuflasje og med norske prøveskilter.