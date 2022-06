Ikea lanserer platespiller

Swedish House Mafia og Ikea har slått seg sammen om en serie produkter, der en LP-spiller er den foreløpige stjernen i showet.

LP-salget har økt kraftig de siste årene, og nå kaster ingen ringere enn Ikea seg på trenden. Flatpakkjempen har slått seg sammen med de svenske husmusikerne i Swedish House Mafia og skal samarbeide om en rekke møbler og utstyr for hjemmestudioet. Og altså en LP-spiller.

Serien skal hete Obegränsat, men begrenser seg til 20 deler, hvorav tre av delene er sniklansert nå, før de egentlig skal dukke opp til høsten.

Foreløpig er det en pult og en stol som utgjør de to delene som er direkte relatert til musikkproduksjon av det som er vist frem.

LP-en sterkere enn på 35 år

Det har vært skrevet mye og lenge om LP-enes «comeback», men selv om grafene har pekt rett til værs de siste ti årene, har det lenge vært snakk om forholdsvis lave tall i bakgrunnen. Men nå begynner det å dra seg til litt for det utgamle musikkformatet.

Fortune kunne tidligere i år melde at vinylsalget utgjorde 1 milliard dollar, for første gang på 35 år. Der ble det vist til knapphet og høye priser, fordi fabrikkene som produserer formatet rett og slett er for få.

Ifølge Wikipedia var det kun 48 LP-trykkerier igjen på verdensbasis i 2017.

Artikkelen levner det uklart om milliarden er på verdensbasis, eller bare for den amerikanske delen av industrien. Uansett er sammenlikningen som gjøres mot strømmetjenestenes inntektsbidrag på i overkant av 12 milliarder.

Bluetooth og kabel

LP-spilleren kan man argumentere handler mer om musikk-reproduksjon enn om produksjon. Den virker sammen med Ikeas trådløse høyttalere med Bluetooth, eller kan kobles til på vanlig måte med kabel. Oppforsterking, såkalt RIAA-trinn, er bygget inn sånn at den kan kobles til med kabel som om den var en, eh, CD-spiller? DVD-spiller?

Vel, med de der røde og hvite kontaktene på baksiden av det du har som lager lyd.

Spilleren skal kunne drives av en liten USB-kontakt, loves det.

Deler fra Audio Technica

Fra bildene kommer det tilsynelatende frem at unbrakoenes ubestridte mestre har «samarbeidet» med flere enn Sveriges største husband. Selve stiften, delen som lager lyden, kommer tilsynelatende fra anerkjente Audio Technica. De er allerede en stor del av «vinyl-comebacket» med en omfattende serie spillere under eget merkenavn.

Hvor tonearm og drivverk kommer fra sier de ingenting om.

For ordens skyld er heller ikke Audio Technica nevnt noe sted, foruten at logoen er med på bildene. Så det kan hende det står noe annet på stiften når spilleren kommer i salg.

Mindre enn en LP

Designmessig er det snakk om en relativt kompakt spiller som ikke fullt er stor nok til å huse hele tallerkenen som spinner plata. Den minner dermed litt i formfaktor om alt fra billige Crosley-spillere til dyrere designprodukter.

Spilleren er helt svart og har kun to synlige knapper på forsiden, foruten tilkoblingsknappen for Bluetooth som formodentlig er skjult litt utenfor allfarvei. De synlige knappene er de to du forventer; av- og på-bryteren og en hastighetsvelger mellom 33 og 45 rpm for å dekke de fleste moderne plater. Mange LP-spillere har fortsatt støtte for 78-rpm-plater, men mange av platene som krever det er nærmere hundre år gamle (!), så hastigheten har tydeligvis ikke blitt prioritert av artisten kjent for tidligere hits som Ivar og Kallax.

Blir trolig rimelig

Foreløpig er lite kjent om stolen og bordet i serien. Det vi vet er at bordet skal ha en dedikert skuff til å ha MIDI-keyboardet i og stativ for høyttalere, slik at fremadstormende Kygo-spirer slipper å ha det for rotete.

Hva de 17 andre produktene i Obegränsat-serien er vet vi heller ikke foreløpig.

Prisen er heller ikke avslørt for noen av bitene, men i kjent Ikea-stil blir det trolig i den budsjettvennlige enden av spekteret.