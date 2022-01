Samsung lanserer The Freestyle

En portabel videokanon.

Samsung trekker nok et produkt opp av hatten under årets CES-messe i Las Vegas. Denne gangen heter produktet The Freestyle, en sylinderformet videoprojektor som du kan ta med deg på farten.

Du kan ta med deg The Freestyle på telttur.

Justerer seg inn automatisk

The Freestyle har automatisk keystone som automatisk justerer til et bilde på opptil 100 tommer. Den har også automatisk fokusering og nivå, så enheten kan settes i en vinkel mot overflaten du skal projisere på.

Den lille videokanonen veier 830 gram og har en fot som lar deg svinge den sideveis opptil 180 grader.

Det skal heller ikke ha noe å si hvilken vei du velger å bruke den. Så du skal kunne se bilde på bord, gulv, vegger eller tak.

The Freestyle har ikke innebygd batteri, men kan kobles til for eksempel strømbanker og ladere som støtter USB-PD og har 50W/20V-utgang eller høyere, slik at du kan ta den med deg. Det er en del mer enn de vanligste strømbankene og hurtigladere for mobil kan by på, men det finnes mange varianter som vil kunne passe.

Projektoren bruker LED-teknologi til å gi deg lys og ifølge spesifikasjonslisten er det snakk om en lysstyrke på 550 lumen. Ikke all verden altså, men omtrent som forventet av en liten projektor som dette. Oppløsningen er for øvrig 1080p. Og enheten har innebygd lyd.

Den leveres med en vanntett oppbevaringsveske som kan være hendig om du skal ha den med deg på tur.

Bruker smartplattformen fra TV

The Freestyle skal angivelig tilby mange av funksjonene som er tilgjengelig i Samsung sine smart-TV-er.

Så du kan for eksempel få apper for ulike strømmetjenester, samt at du kan benytte ulike castingfunksjoner fra både Android- og iOS-enheter. Så du skal altså enkelt kunne vise ting fra mobiler og nettbrett.

Den norske prisen er ikke kjent, men flere amerikanske medier melder om at The Freestyle kan forhåndsbestilles med en pris på 899 dollar over dammen. Eller rundt 9000 kroner - før norsk moms.

