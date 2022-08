Snapchat: foreldre får overvåke tenåringen

Snapchat introduserer en ny funksjon i appen kalt «Family Centre», som skal la foreldre overvåke hvem barnet deres chatter med.

Den skal kun la foresatte se hvem barnet deres snakker med, men ikke innholdet i samtalen. Både barn og foresatt må på forhånd godkjenne invitasjonen som knytter brukeren opp mot funksjonen for at den skal kunne tas i bruk. Når de begge er knyttet opp, vil den foresatte få innsyn i deres barns venneliste, samt hvem vedkommende har chattet med de siste syv dagene. De vil også følgelig få mulighet til å rapportere eventuelle brukere som fremstå bekymringsfulle, skriver Snapchat i en bloggpost.

Funksjonen skal reflektere vanlig kommunikasjon

Snapchat skal ha implementert funksjonen som et ledd i å sørge for barns sikkerhet på nett. Familiesenteret skal følgelig også være skapt i samråd med familier.

– Familiesenteret er utformet for å gjenspeile måten foreldre kommuniserer med tenårene i den virkelige verden, der foreldre vanligvis vet hvem tenåringene deres er venner med og når de henger sammen, skriver Snapchat selv.

Flere funksjoner vil bli lagt til familiesenteret etterhvert. Blant annet et kontrollsenter for foreldre, som gjør at de vil kunne sjekke ut hvem ens barn legger til, samt en mulighet for barna selv å kunne gi beskjed til foreldre om at de har varslet Snapchat om en bruker.

Funksjonen vil rulle ut fra og med i dag i USA, Storbritannia, Australia, New Zealand og Canada. Den vil bli tilgjengelig i andre markeder til høsten, men helt konkret når det kommer til Norge er ikke avklart, uttaler en talsperson fra Snapchat i Norge til Tek.no.

Flere konkurrenter har allerede implementert sikkerhetsfunksjoner

Avsløringene til Frances Haugen, som synliggjorde at Meta hadde vært klar over de negative konsekvensene plattformene deres hadde for tenåringer, uten å gripe tak i problemet, utløste en storm av kritikk fra flere hold.

Blant annet ble en rekke sosiale medieplattformer kalt inn på teppet i Kongressen i USA for å svare for seg. Følgene er at en rekke lovforslag for å sikre barn på nett er sendt inn til høring, og senest for et par måneder siden ble to forslag godkjent i Senatet.

Forslagene skal angivelig begrense muligheten store selskaper har fra å innhente data fra barn mellom 13–18 år, skriver The Washington Post.