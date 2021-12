Tilbakekaller over 20.000 Kina-produserte Model Y

Styretrøbbel for Tesla.

Teslas cross-over-SUV, Model Y, har støtt på problemer, melder nettstedet Electrek. Hele 21.599 biler produsert ved Teslas fabrikk i Shanghai skal ha problemer med styrken på styrespindelen - platen som holder hjulet på plass og som sitter fast i selve styremekanikken på bilen.

Model Y-biler som selges i Norge er laget ved fabrikken i Kina, men det er ikke klart om de har de samme problemene.

Tesla i Kina har bedt Model Y-førere om å kjøre forsiktig og oppsøke service så fort som mulig.

Kinesiske myndigheter: - Sikkerhetstrussel

– For noen kjøretøy omfattet av denne tilbakekallingen møter ikke styrken på fremre og bakre styrespindel designkravene på grunn av omstendigheter hos underleverandøren. Styrespindelen kan bøye seg eller brekke ved ekstrem belastning, noe som påvirker kontrollen over kjøretøyet, kan øke risikoen for kollisjoner og er en sikkerhetstrussel, heter det i et sitat fra kinas Administrasjon for markedsregulering (SAMR), som har pålagt Tesla å se på bilene.

Som del av tilbakekallingen vil bilene bli inspisert og eventuelle deler som ikke er gode nok vil bli byttet ut gratis.

Ikke første gang

Tidlig i november i år ble 3000 amerikanske Model Y og Model 3 tilbakekalt på grunn av mulige feil med hjulopphenget i bilene - en feil som kunne gjøre at hjulene ble stående i feil stilling, med ustabilitet og muligheter for kollisjon som følge.

I fjor hadde Tesla også to tilbakekallinger forbundet med hjuloppheng og styring. I februar ble 14.193 Model X-er kalt inn i USA for sjekk og eventuelt bytte av bolter i servostyringen som kunne ryke. Feilen ville imidlertid ikke føre til at bilen ble umulig å styre - bare at servostyringen som hjelper til falt ut, slik at bilen ble tyngre på rattet.

Noen få - 401 stykker - amerikanske Model Y ble imidlertid kalt «hjem» igjen for sjekk av boltene som fester bærebruen til styrespindelen. Boltene kunne være løse og dermed forpurre sjåførens mulighet til å styre bilen.

Uklart om norske biler er påvirket

Norske Model Y produseres for øyeblikket ved Shanghai-fabrikken, der også de kinesiske bilene kommer fra. Det er uklart om bilene på våre veier påvirkes av tilbakekallingen.

Vi har spurt Teslas norske talsmann Even Sandvold Roland og oppdaterer artikkelen hvis eller når vi får svar.

Oppdatert: Tesla Norge ønsker ikke å kommentere saken.