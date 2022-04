Twitter ansetter Elon Musk i styret

Twitter kunngjorde tirsdag ettermiddag at de utnevner Elon Musk til sitt styre.

Nyheten kom i etterkant av at det ble allment kjent at han har kjøpt opp eierandeler på over 9 prosent i Twitter.

Musk vil fungere som «klasse II-direktør» frem til 2024, fremkommer det i et offentlig skriv. Hvilket også forhindrer ham fra å kjøpe mer enn 15 prosent av Twitteraksjene.

– Så lenge Mr. Musk sitter i styret og i 90 dager etterpå, vil ikke Mr. Musk, verken alene eller som medlem av en gruppe, bli reell eier av mer enn 14,9 % av selskapets ordinære aksjer utestående på slik tid, inkludert for disse formål økonomisk eksponering gjennom derivater, bytteavtaler eller sikringstransaksjoner, står det i skrivet.

Dette er, ifølge The Verge, en stilling som kan anvendes som et «anti-overtakelsestiltak». Altså, som en måte å forhindre at Musk kjøper opp flere aksjer og på den måten får mer makt i selskapet.

Twitterdirektør kjapt ute og gratulerte

Twitters direktør, Parag Agrawal, var kjapt ute og gratulerte ham med utnevnelsen på Twitter, og uttalte at Musk var en «lidenskapelig troende og intens kritiker av tjenesten».

Videre meddelte han at han mente han ville tilføre selskapet stor verdi, hvorav Musk responderte med å si at han ser frem til å arbeide med Twitter og Parag, og:

– Å gjøre betydelige forbedringer på Twitter i de kommende månedene!

Allerede i gang med å forandre Twitter

Allerede tidligere i dag skrev vi om avstemmingen Musk nylig startet. Han ønsket å vite om det var ønskelig å legge til en redigeringsknapp på Twitter, som tidligere direktør og grunnlegger, Jack Dorsey, ikke ønsket å legge til.

Også tidligere i mars var han ute med en avstemming, men da handlet det om hvorvidt Twitterbrukere mente at plattformen opptrådte i henholdt til prinsipper om ytringsfrihet. Da 70 prosent svarte nei, fulgte han opp med å spørre om hva som burde bli gjort.

Kanskje kan dagens utnevnelse tyde på at han ønsker å aktivt delta i utviklingen.