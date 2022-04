Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Tek Svarer: Hva er den største utfordringen med å gå fra Windows til Mac?

Redaksjonen Lagre Lagre artikkel

I Tek Svarer-spalten plukker vi ut spørsmål vi får tilsendt fra leserne og svarer på dem åpent for alle.

Ønsker du å stille spørsmål selv kan du sende dem til svarer@tek.no , så kan det hende vi svarer på det til neste runde!

MacBook Air

Alexander spør:

Jeg har brukt PC siden DOS-tiden, og vurderer nå å kjøpe en Macbook Air M2 om den kommer etter hvert og den får like gode kritikker som forgjengeren. Jeg har aldri brukt en Mac. Hva vil være de største utfordringene med å gå fra Windows til Mac?

Finnes det noen Windows-laptop som er i nærheten av Macbook Air M1 med tanke på ytelse, batteritid, varme, lydnivå med tanke på pris? Trenger den ikke noe særlig til spill, da jeg har pc til det...

Og er 8 GB nok minne?

Anders svarer:

For å ta det siste spørsmålet først:

Jeg skulle ønske jeg kunne svare at det finnes Windows-bærbare som kan konkurrere direkte med MacBook Air på de punktene du nevner, men jeg kommer ikke på noen.

Det er ikke fordi det ikke finnes flotte Windows-bærbare, men skyldes hovedsakelig én ting: MacBook Airs kombinasjon av ytelse og støy.

Apples siste generasjon MacBook Air, den med deres egen M1-prosessor, er rett og slett overlegen rivalene fordi den leverer topp ytelse uten å trenge en vifte. Og den kombinasjonen finner du ikke utenfor Apple-universet i dag.

Samtidig er jo Air super på mange andre områder, som interaksjon, skjermkvalitet og batteritid.

Om 8 GB minne er nok kommer an på bruk, men generelt anbefaler jeg alle som planlegger å ha maskinen mer enn tre år, og som skal gjøre andre ting enn enkle kontoroppgaver og nettsurfing, å gå for 16 GB. Det koster ikke sååå mye mer og gjør maskinen langt mer fremtidssikker.

Så til ditt første spørsmål:

Du nevner at du har lyst til å gå over til Mac, og særlig med tanke på kvantespranget Apple har gitt maskinene sine etter overgangen til M-prosessorene forstår jeg det.

Om du har vært med siden DOS-tiden er du jo vant til gradvis forandring, og MacOS - som alle Macer kommer med - er ikke mye å bekymre seg for da. Læringskurven er slak og kort.

Det eneste du virkelig bør tenke på er at Mac ikke er en spillplattform. Men det blir vel ikke et problem for deg som du skriver. Det er også enkelte spesialprogrammer som ikke finnes til MacOS hvor du må finne et alternativ, men dette er nesten utelukkende en bekymring forbehold bedrifter og utdanningsinstitusjoner.

Du bør kanskje sjekke om tilbehør, som printer, støtter alle funksjoner i MacOS (det gjør den nok), og du må belage deg på å formatere om eventuelle minnepinner og eksterne disker du allerede bruker med Windows-maskinen din i dag.

MacOS kan nemlig bare lese, og ikke skrive filer, til Windows’ standard filsystem, kalt NTFS. I stedet må du bruke exFAT eller FAT for best kompatibilitet med Windows og Macer om hverandre. Skal du bevege deg helt ut av Windows-sfæren kan du bruke MacOS sitt standard filsystem APFS. Denne omformateringen gjør du enkelt enten via MacOS sitt «Diskverktøy» eller fra Utforskeren i Windows.

Ellers er MacOS et mer låst system enn Windows, med færre muligheter for personalisering og tilpasning. Du må kanskje lære deg en del nye hurtigtaster og venne deg til hvordan du installerer og fjerner apper (drar dem inn eller ut av programmer-mappen!). Ellers er startmenyen erstattet av et appbibliotek og oppgavelinjen av en dock der både favorittapper og de aktive appene ligger.

I stedet for Windows Update har du Apples innebygde oppdateringsverktøy, du trenger ingen antivirus (MacOS har det bygget inn) og det meste av drivere du kjenner fra Windows er ikke lenger noe å tenke på, da de installeres automatisk her.

Jeg bruker selv MacOS og Windows om hverandre hver dag uten å tenke på det, og mens det kanskje farger meg litt øker det vel også sjansen for at jeg ville oppdaget det om noen funksjoner og muligheter var veldig forskjellige fra hverandre!

Lykke til, jeg synes du skal gi det et forsøk.

Apple MacBook Air (2020)

Moto G200 er et realt røverkjøp.

Kamara spør:

Hva er den beste billig mobiltelefonen som finnes nå, til cirka 3000 kroner?

Finn Jarle svarer:

Akkurat hadde valget mitt under 3000 kroner stått mellom Motorola Edge 20 Lite og Moto G100.

Motorola Edge 20 Lite

Motorola Moto G100

Da får du knallgode telefoner til vanlig skjermbruk og apper. Ytelsen kan selvfølgelig være bedre, men det merker man sjelden noe til. Det du nok kanskje merker er at kameraene her er i en lavere divisjon enn for en tusenlapp eller to til. Hvis du kan strekke deg fremtidssikrer du litt med tanke på ytelse og får bedre kamera om du titter til OnePlus Nord 2 eller Motorola G200, som begge nærmer seg toppmodeller på forskjellige vis. Her er det aldri en forsinkelse, og mye mer premiumfølelse - men de ligger rundt 4000 kroner og er sånn sett relativt mye dyrere.

Verdt å få med seg er at Motorolas telefoner er satt inn med vannavstøtende materiale og skal tåle en sprut, mens de fleste andre telefoner må ha en sertifisering for å vise til at de er tette - noe Nord 2 ikke har.

OnePlus Nord 2 256/12 GB