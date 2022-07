BMW gjør varme i setene til abonnementstjeneste

BMW: – Mer aktuelt i land der behovet er mindre.

Nyere biler fra BMW har støtte for tjenesten ConnectedDrive, der brukere kan kjøpe eller abonnere på tjenester. For enkelte brukere i noen land betyr det månedsavgift på oppvarmede seter.

Mikrotransaksjoner og funksjoner som abonnementstjenester er ikke helt nytt. Lastebileiere har i lang tid kunnet kjøpe midlertidig sterkere motor, og vanlige personbiler har hatt abonnement for tilkoblede kart, apper og oppdateringer. Men i det siste har det vært en vridning over mot abonnement på fysiske ting i bilen som man tidligere betalte for ved selve kjøpet - for eksempel smarte frontlykter.

Nå melder The Verge at BMW har åpnet for abonnement også på helt enkle tjenester, så som varme i frontsetene og oppvarmet ratt.

Det er tjenesten Connected Drive som lar brukerne kjøpe oppgraderinger til bilene sine. Her er det også mulig å kjøpe større ting, så som serviceavtaler for verkstedbesøk.

Mest aktuelt for varmere steder

Brukerne som har fått tilbud om å betale for oppvarmede seter har så langt måttet betale 15 britiske pund i måneden for herligheten, eller drygt 180 kroner. Det er avslag å hente ved abonnement for hele år, tre år eller for bilens levetid. Prisen per år er rett over 1800 kroner, mens permanent, ubegrenset tilgang er litt over 4200 kroner.

På spørsmål om det åpnes for abonnement på denne typen funksjoner også i Norge svarer kommunikasjonsdirektør Marius Tegneby i BMW at dette er ulikt for hvert land, og at abonnement på ting som oppvarmede seter er langt mer aktuelt på steder der det ikke inngår i standardutstyret.

– Altså på steder der det ikke blir fullt så kaldt?

– Ja.

– Vi har hatt ulike tjenester på abonnement tilgjengelig for kortere eller lengre tid allerede, men det har stort sett vært digitale tjenester, forklarer han videre.

Finnes også hos Audi og Tesla

Blant de andre tilgjengelige tjenestene BMW selger i land som Sør-Korea og England er tradisjonelle ting, for eksempel kartoppdateringer, og mer høyteknologiske ting så som kjøreassistentfunksjoner og fjernlysassistent.

Også Audi har lenge hatt planer om denne typen løsninger, der maskinvaren allerede er bygget inn, men låses opp av programvare mot betaling. Også der har avanserte fjernlys som LED Matrix-løsningene vært mulig å abonnere på, tross at lyktene altså står i bilene uansett.

I Tesla-verdenen er sjåfører og eiere antakelig allerede kjent med Autopilot som enten kan kjøpes med bilen, eller låses opp etter hvert. Fysisk er bilene med og uten løsningen like, men du betaler altså for å låse opp funksjonen. Rimeligste versjon Model 3 kommer også med rattvarme som en funksjon man må betale for å låse opp i etterkant.

Ikke bare Tesla som har det «gøy»

En liten ekstra titt på BMWs oversikt over produkter viser forresten også at bilprodusenten tilbyr et musikkabonnement, som påstås å være «et utvalg musikk du ikke kan motstå». Det koster 179 britiske pund, eller knappe 2200 kroner.

Hvis du vil at BMW-en skal høres grovere ut i målet enn den kanskje er, kan du betale for å få «oppgradert» motorlyden gjennom stereoanlegget for 99 pund, eller 1200 kroner.

Hos Tesla derimot får du funksjoner som ropert, prompepute og dombjeller i stedet for blinklystikking fritt og franko med produsentens kostnadsfrie oppdateringer.