Nå kan du spille Fortnite på iPhone igjen

Men Apple og Epic er fortsatt ikke venner.

Fortnite er tilbake på mobil via Xbox Cloud Gaming.

Helt tilbake i august 2020 ble Fortnite fjernet fra både Apples App Store og Googles Play Store. Nå kommer det populære spillet tilbake, men ikke direkte via applikasjonsbutikken.

I stedet har et samarbeid mellom Epic - spillselskapet bak Fortnite - og Microsoft sikret at Fortnite kan spilles via hvilken som helst nettleser.

Den nye tjenesten heter Xbox Cloud Gaming, og Microsoft går hardt ut med selvskryten om at Fortnite nå endelig er tilbake på iOS, iPad, Android-mobiler og Android-nettbrett.

Epic-sjefen Tim Sweeney skryter også av returen, og påpeker at de på denne måten kommer unna inntektsdelingen med Apple:

– Ingen abonnementkrav, ingen 30 prosent Apple-skatt, skriver han.

Krever ikke abonnement

Fortnite blir det første gratisspillet tilgjengelig på Xbox Cloud Gaming, og Microsoft sier at det eneste du skal trenge for å spille det er en Microsoft-konto (og naturligvis internettoppkobling).

Xbox Cloud Gaming lar deg strømme spille over nettet uten å laste dem ned, og har fram til nå krevd at du abonnerer på Xbox Game Pass Ultimate. Fortnite blir altså det første unntaket.

Spillet kan spilles enten med touchkontrollere på mobil- eller nettbrettskjermen, eller med spillkontrollere.