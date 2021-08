Mercedes-Benz slipper norske priser på nye EQS

780 kilometer rekkevidde for et stykke under millionen.

Luksussedanen EQS kommer på norske veier i løpet av høsten. Den vil koste fra cirka 950.000 kroner. Mercedes-Benz

Stein Jarle Olsen 10 Aug 2021 11:39

Mercedes-Benz-importør Bertel O. Steen melder at de norske prisene på det kommende el-flaggskipet EQS er klare.

935.000 kroner pluss levering er inngangsprisen for bilen, og da får du modellen EQS 450+, med bakhjulstrekk, 333 hestekrefter og 0–100 på 6,2 sekunder. Med litt ekstrautstyr må du nok regne med å runde millionen.

Vil du ha firehjulstrekk må du opp til EQS 580 4Matic, som starter på 1.162.000 kroner. Den har totalt 524 hestekrefter, 855 Nm dreiemoment og gjør 0–100 på 4,3 sekunder.

Stort batteri, lang rekkevidde

Begge modellene deler ellers det samme batteriet på 107,8 kilowattimer, som skal gi solide 780 kilometer rekkevidde på den bakhjulsdrevne varianten og drøye 670 kilometer på den firehjulsdrevne varianten.

Luftfjæring er standard på begge modellene, og det er også elektriske seter med minne, bakakselstyring, en parkeringspakke med 360-graders-kamera og den såkalte Kjøreassistentpakke Plus med adaptiv cruisekontroll. 580-modellen får i tillegg den såkalte Hyperscreen-skjermen på tvers av dashbordet som standard.

Den er i praksis tre skjermer «smeltet sammen» til én, med både instrumentpanel, infotainmentskjerm og en egen skjerm for passasjeren i én og samme flate.

«Hyperscreen»-skjermen er standard på toppmodellen 580 4Matic. Mercedes-Benz

200 kilowatt hurtiglading

Maksimal hurtigladeeffekt er oppgitt til 200 kilowatt, mens ombordladeren som standard er 11 kilowatt, mens 22 kilowatt er ekstrautstyr. 580-modellen er i tillegg i stand til å regenerere mer enn 450-modellen, med 290 kilowatt mot 186 kilowatt. Ett års gratis og ubegrenset hurtiglading hos Ionity følger også med.

Sammenliknet med konkurrentene i denne prisklassen er nok EQS mer fokusert på rekkevidde, komfort og plass enn rene motorkrefter - i alle fall om man ser på akselerasjonen.

Teslas oppdaterte Model S (som riktignok ikke skal leveres før i første kvartal neste år) skal eksempelvis klare 0–100 km/t på 3,2 sekunder i Long Range-versjon og helt nede i rundt to sekunder for toppmodellen Plaid. Disse koster henholdsvis 930.000 og 1,3 millioner kroner, og vil ha rekkevidde omtrent på nivå med den firehjulsdrevne EQS.

Porsche Taycan 4S bruker på sin side fire sekunder på 0–100, mens Taycan Turbo senker dette til 3,2 sekunder. Her ligger prisene mellom snaue millionen og 1,4 millioner kroner.

EQS er en over fem meter lang «direktørbil». Mercedes-Benz

Mercedes «taper» i alle fall i teorien på maksimal hurtigladeeffekt, men vi får vente og se til vi har sett faktiske ladekurver - EQA ladet jo eksempelvis raskere enn de oppgitte 100 kilowattene da vi hurtigladet den, og ladekurven var også imponerende høy og jevn gjennom hele ladeøkten.

Om EQS oppfører seg liknende vil sannsynligvis den også være mulig å lade rimelig kvikt - Mercedes oppgir at man kan toppe opp med 300 kilometer rekkevidde på rundt et kvarter.

EQS vil være tilgjengelig for bestilling fra 17. august, og de første bilene forventes til Norge «i løpet av høsten», ifølge Bertel O. Steen.