Derfor «insisterer» Teslaen på å kjøre til selskapet KontorTeknologi i Asker

Jan Slåtto-Jensen er daglig leder i selskapet KontorTeknologi. Flere ganger i måneden blir han kontaktet av Tesla-sjåfører med biler som vil lede dem til selskapets adresse – uten at de aner noe om bedriften.

Daglig leder i selskapet KontorTeknologi, Jan Slåtto-Jensen

– Det er jo en ganske stor mulighet for at mange forbinder vårt firmanavn med noe irriterende eller negativt, sier Slåtto‑Jensen til Tek.

Og det kan virke som han har delvis rett i den prognosen.

– Det er irriterende å måtte avbryte bilens navigasjon flere ganger hver dag, men det har jo etter hvert blitt til en vane å gjøre det med en gang man starter kjøreturen, sier Tesla-eier Lars-Erik Andersen på telefon til Tek.

KontorTeknologi møter «Microsoft Teams-møte»

Det er flere som har lurt på hvorfor bilen deres så gjerne vil navigere til Slåtto-Jensens selskap, som sier det skjer flere ganger i måneden at Tesla-eiere tar kontakt, enten på telefon, e-post eller Messenger.

En av disse er Esben Blomberg, som ikke helt forsto hva som skjedde første gang bilen prøvde å navigere ham til KontorTeknologi.

Esben Blomberg

– Den første gangen skjedde det midt på dagen at Teslaen ba meg kjøre til KontorTeknologi. Navnet minnet om noe jeg hadde vært borti tidligere, så jeg begynte å lure på om jeg hadde glemt et møte. Jeg skjønte ikke hvorfor bilen ville ha meg dit, så jeg ringte Jan Slåtto-Jensen og sa at bilen min vil ha meg til deg, men at jeg ikke forsto helt hvorfor.

Men der Blomberg har sluppet unna med at bilen kun har forsøkt sende ham til Slåtto-Jensens bedrift to ganger, er det andre som må navigere bort oftere.

I facebookgruppen Tesla Model X Norge er det flere poster dedikert til saken. I en av disse spør Lars-Erik Andersen om det er «flere som opplever at KontorTeknologi kommer opp hver gang man skal ut å kjøre?».

Lars-Erik Andersen

– I starten lurte jeg på om programvaren i bilen var blitt hacket eller noe, men problemet viste seg jo etter hvert å gjelde ganske mange, sier Andersen til Tek.

Hans post alene har fått 45 kommentarer, og flere forsøker å forklare hva som er problemet.

– Tipper du har en Teams-avtale i kalenderen din. Bilen din skjønner ikke at Teams-avtalen ikke har noen adresse satt, og så søker den etter noe som KontorTeknologi matcher på. Kjent problem, skriver en bruker.

Vi testet!

Tek gjorde derfor en egen test for å finne ut om dette faktisk var problemet. Vi kalte inn en av våre kollegaer – som på forhånd måtte synkronisere kalenderen sin med Teslaen – til to ulike Microsoft Teams-møter. Ett hvor vi lot være å fylle inn «plassering», og ett hvor vi skrev inn «Microsoft Teams-møte».

Det viste seg at kun det møtet hvor plasseringen var angitt til «Microsoft Teams-møte» var utslagsgivende for at bilen, en Tesla Model 3, ville sende oss til KontorTeknologi.

Dette kan bety at problemet er størst for dem som bruker mailapplikasjoner som automatisk legger «Microsoft Teams-møte» i plasseringsfeltet.

Kan være et problem i hele landet, mulig også i Norden

Slåtto-Jensen oppgir at problemet har vart i to år, men at det tok seg veldig opp i løpet av pandemien. I tillegg ser han indikasjoner på at problemet kanskje ikke bare gjelder Norge.

– Jeg ser i rapportene fra Google Maps at teksten «Microsoft Teams-möte» (Sverige) og «Microsoft Teams-møde» (Danmark) dukker opp. Dette er treff som er registrert inn på sidene våre. Om man søker på disse tekstene i Google Maps, får man treff på vår bedrift «KontorTeknologi AS», skriver Slåtto-Jensen til Tek.

– Det kan jo selvsagt være svenske og danske personer i Norge dette gjelder (som har valgt svensk eller dansk språk på sine Microsoft-apper/tjenester og ikke nødvendigvis at det skjer utenfor Norge. Dette må nesten Google og Tesla svare på.

– Vi har stor forståelse for at folk synes det er irriterende, og vi ønsker selvsagt at det tar slutt, forklarer Slatto-Jensen, som likevel legger til at de tar det hele med et smil og har hatt mange hyggelige samtaler med de som har ringt dem.

Tesla: - Vi undersøker

Tesla bekrefter at de undersøker saken.

– Vi er i ferd med å undersøke hva dette kan skyldes. Det er naturligvis viktig for oss at kundene våre får riktig informasjon i bilens navigasjonssystem. Fordi alle bilene våre har nettforbindelse, forventer vi at feilen vil kunne løses med en trådløs programvareoppdatering, skriver kommunikasjonssjef for Tesla Norge, Even Sandvold Roland, i en epost.

Fra Google Norges representant fikk vi til svar at de ikke hadde en kommentar på nåværende tidspunkt.