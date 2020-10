Slik er PlayStation 5 bygd opp

Sony avslører det meste i ny video.

Sony

Vegar Jansen 7 Okt 2020 15:31

Sammen med Xbox Series X er den nye PlayStation 5 en av høstens største nyheter – i hvert fall når det gjelder spilling og maskinvare.

Nå har også Sony lagt ut en video på YouTube der en av selskapets ingeniørsjefer, Yasuhiro Ootori, med flid og omhu plukker fra hverandre et eksemplar av PlayStation 5. Samtidig forklarer han prosessen og kommer med relevante tekniske opplysninger.

annonse Sony PlayStation 5 Sjekk prisen

Da får vi for eksempel vite at kjølevifta er på 120 millimeter og trekker inn luft fra begge sider, og at Sony faktisk bruker flytende metall for optimal varmeoverføring mellom prosessorkjernen og varmesprederen. Sistnevnte løsning skal de ha brukt over to år på å utvikle og teste.

Selskapet hevder også at den heftige kjøleribba – som bruker vanlige varmerør – takket være sin utforming og luftstrøm skal være like god som en dampkammer (vapor chamber)-løsning.

Dette vil forhåpentligvis gjøre PlayStation 5 langt mer stille i bruk enn forgjengeren PlayStation 4, som kan høres ut som en liten jetmotor i TV-benken.

Sony

For deg som ikke er spesielt stiv i japansk, kan vi anbefale å slå på underteksting på YouTube – se grønn sirkel i bildet over.