Kan bli årets råeste spillskjerm

Asus avduket 32-tommer med 144Hz-panel og 4K-oppløsning.

14 Jan 2021

Under årets virtuelle CES-messe lanserte Asus det som kan bli en av årets aller mest ettertraktede skjermer for PC- og konsollspillere.

Deres nye «ROG Swift PG32UQ» kombinerer nemlig et stort 32-tommers IPS-panel med rask 144Hz-oppdatering og høy 4K-oppløsning. Det gir en pikseltetthet på 138. I tillegg kommer skjermen med et rekke teknologier for å utnytte nye standarder i moderne grafikkort og konsoller.

Fylt med nye teknologier

Blant annet er skjermen sertifisert for HDR600, som gir høyt detaljnivå også i områder med svært sterkt lys, samt bedre kontrast og dynamikk.

Den nye HDMI 2.1-tilkoblingen er også på plass, og det samme er støtte for variabel oppdateringsfrekvens gjennom AMDs FreeSync Premium-sertifisering. Dette betyr at PC-spillere med AMD- og Nvidia-grafikkort, samt den nyeste generasjonen PlayStation og Xbox-konsoller, kan spille med ulåst bildefrekvens og silkemyk bildeflyt uten «riving» i bildet.

Skjermen er ikke sertifisert for å bruke Nvidias G-Sync Ultimate-standard, men vi loves at den skal fungere godt også med Nvidia-grafikkort gjennom å være såkalt «G-Sync Compatible».

Kun PC-er kan nå taket på 144 bilder i sekundet i 4K-oppløsning med denne skjermen, mens konsoller maksimalt kan vise 120 bilder i sekundet. Eiere av sistnevnte kan imidlertid glede seg over at HDMI 2.1 gir mulighet for automatisk «low latency»-modus, og dermed reduserer tiden det tar fra du gir kommandoer til handlingen vises på skjermen.

Ellers viser skjermen til en responstid på ett millisekund, og Asus forteller at den støtter deres egen ELMB Sync-teknologi som skal gi enda renere bildeoppdatering med mindre «blur».

Kommer til sommeren

De første monitorene med 4K-oppløsning og raske paneler kom på markedet i 2017. Da måtte imidlertid panelet «overklokkes» for å nå de averterte 144Hz-ene, noe som ga dårligere bildekvalitet.

Da vi i 2018 testet Asus’ 26 000 kroner dyre PG27UQ , som en av de raskeste og mest høyoppløste spillskjermene på markedet, ble vi mektig imponerte. Den nye skjermen Asus har annonsert nå har riktig nok ikke den samme fordyrende G-Sync Ultimate-brikken og kommer med lavere maksimal lysstyrke, men er ventet å bli vesentlig rimeligere. Den får også langt slankere rammer.

Asus har ikke gitt oss noen pris for sin nye ROG Swift PG32UQ, men forteller at skjermen skal lanseres i løpet av andre kvartal som altså strekker seg fra april til og med juni.

Om du planlegger en handel og spiller på PC bør du samtidig ta en titt på grafikkorttestene våre. Du vil etter alle solemerket trenge et nytt grafikkort for å komme i nærheten av å utnytte det raske og høyoppløste panelet til det fulle.

I nye og krevende spill, med alle grafikkdetaljer på maks, leverer et Nvidia RTX 3080 i snitt 81 FPS i 4K-oppløsning. Storebroren RTX 3090 , til dobbelt pris, klarer på sin side 90 FPS i snitt viser våre tester.

Oppdatering 14.01 kl. 15:20: I en tidigere utgave av saken skrev vi at den annonserte PG32UQ var «storebroren» til PG27UQ. Dette stemmer ikke, og saken er oppdatert.