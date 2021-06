Telenor lanserer familierabatt på «ubegrenset» data

Alle brukere utover den første får rabatt.

Telenor innfører familierabatt på Next-abonnementene. Fortsatt vil de være dyrere enn konkurrentene. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Telenor lanserer nå familierabatt på sine Next-abonnement med såkalt «ubegrenset» data. Om én bruker i familien har Next til full pris, får andre familiemedlemmer fremover rabatt på sine abonnementer.

Prismodellen hvor man priser etter hastighet på abonnementet fortsetter, men gjelder kun for medlemmet som betaler full pris.

De tre hastighetsklassene Telenor tilbyr er som følger:

10 Mbit/s: 549 kr/mnd

100 Mbit/s: 599 kr/mnd

300 Mbit/s: 749 kr/mnd

Med familierabatt vil prisen være 449 kroner per måned for voksne og 349 kroner i måneden for barn under 18 år. For en familie med to voksne og ett barn, hvor hovedbrukeren har 100 Mbit/s-hastigheten, vil prisen dermed bli 1397 kroner i måneden.

Hastigheten til øvrige brukere i familien vil følge hastigheten til hovedbrukeren. Hver bruker får de samme 100 gigabytene med data ved full fart, og deretter senkes hastigheten til 3 Mbit/sek. Som vi har omtalt tidligere er det eksempelvis nok til å strømme Netflix i HD-oppløsning, men ikke i full HD. Surfeopplevelsen bør uansett være god og du bør kunne strømme musikk helt problemfritt.

Som vi også tidligere har omtalt er Next-abonnementene til Telenor blant de dyreste fri data-abonnementene på markedet, spesielt etter at Happybytes og Chilimobil begge senket prisene så lavt som 398 kroner tidligere denne uken . Slik ser alternativene ut nå:

null Chilimobil Happybytes Ice* Talkmore Telenor Telia Abonnement Fri Data Fri Data Data Frihet Ubegrenset Normal/Rask/Maksimal Next Normal/Rask/Maksimal X Pris 398 kr 398 kr Fra 398 kr/mnd 499/549/749 kr 549/599/799 kr 549 kr Hastighet Fri Fri Maks 10 Mbit/sek 10 Mbit/100 Mbit/fri 10 Mbit/100 Mbit/fri Fri Datamengde før hastigheten reduseres 100 GB 108 GB 1000 GB + abonnement 100 GB 100 GB 100 GB Hastighet etter struping 3 Mbit/sek 3 Mbit/sek - 3 Mbit/sek 3 Mbit/sek 3 Mbit/sek Data i EU/EØS 27 GB 24 GB Abonnement + 4,7 GB Samme som i Norge. Samme som i Norge. 30 GB Nett Telia Telenor Ice/Telia Telenor Telenor Telia Tvilling-/data-SIM Ja Nei Ja, men Data Frihet fungerer kun på hoved-SIM. Ja Ja Ja Annet - - De 1000 GB kan kun brukes i Ices eget nett. Må kjøpes i tillegg til andre abonnement med minst 8 GB data, som starter på 299 kr/mnd. Data Frihet er en ekstratjeneste som koster 99 kr/mnd. Kan kjøpe nye 100 GB med full hastighet ut måneden for 499 kroner. Nettslett inkludert. Kan kjøpe nye 100 GB med full hastighet ut måneden for 499 kroner. Nettslett, Min Sky m.m. er inkludert. Familierabatt ved flere abonnement: 449 kr/mnd for voksne, 349 kr/mnd for barn under 18 år ID-forsikring, Nettslett og Appkjøp-forsikring inkludert.

Hva så med den nevnte familien med to voksne og ett barn? Hvis vi sammenlikner med konkurrentene får vi denne matrisen:

null Chilimobil Happybytes Ice Talkmore Telenor Telia Pris hovedbruker 398,- 398,- 398,- 499,- 549,- 549,- Pris ekstra voksen 398,- 398,- 398,- 499,- 449,- 399,- Pris ekstra barn 398,- 398,- 348,- 360,-* 349,- 399,- Samlet 1194,- 1194,- 1154,- 1359,- 1347,- 1347,- null null null null (Vanlig pris for de to første, mens vi går over til familieabonnementet deres når det kommer inn et barn. Da får familien 120 GB å fordele på brukerne før hastigheten strupes til 3 Mbit/sek). null null

Om vi ser på Telenor og hovedkonkurrenten Telia kommer de faktisk eksakt likt ut her. Telia tar i likhet med Telenor full pris for den første brukeren, og så flatt 399 kroner for hver nye bruker, uavhengig av alder.

De skiller imidlertid ikke på hastighet, så i praksis burde vi muligens ha sammenliknet med det dyreste Next-abonnementet til Telenor, og da vipper pila klart i Telias favør. Telenor har et lite trumfkort, og det er at hele datamengden også kan brukes i EU/EØS, mens Telia her begrenser deg til 30 GB.

Begge er uansett klart dyrere enn både Chilimobil og Happybytes, mens Data Frihet-løsningen til Ice er den billigste av alle, takket være at de har en egen og lavere pris for unge, en pris som fortsatt kan kombineres med Data Frihet.

Å velge Ice fordrer imidlertid at du bor et sted som har dekning av Ices eget nett Ice+, og disse dataene er også begrenset til 10 Mbit/sek. Til gjengjeld får du enorm datamengde til prisen, selv om du ikke får surfe videre med en akseptabel hastighet når du når datakvota, slik du får hos de andre.

