Apple-sjef: Mengden skadevare på Mac er ikke akseptabel

Craig Federighi overrasker med nye uttalelser.

Apples programvaresjef, Craig Federighi, sammen med en av selskapets MacBooker. Apple.

Anders Brattensborg Smedsrud 20 Mai 2021 13:41

Helt siden skapelsen har Mac hatt rykte på seg for å være et tryggere alternativ til Windows-baserte datamaskiner. Særlig bølgene av virus som herjet Windows-maskiner fra slutten av 90-tallet til midten av 00-tallet bidro til dette.

Den store sårbarhetsforskjellen mellom systemene har imidlertid minket siden. Både fordi Mac har blitt mer utbredt og aktuell for hackere, antivirus er blitt integrert i begge systemene, og fordi skurkene har funnet ut at sosial manipulering er vel så effektivt som koding alene.

Det overrasket likevel mange da Apples programvaresjef, Craig Federighi, denne uken uttalte følgende under et vitnemål ifølge The Verge :

– I dag har vi et nivå av skadevare på Mac som vi ikke finner akseptabelt, og som er mye verre enn på iOS.

Og:

– Hvis du tok sikkerhetsteknikkene fra en Mac og brukte dem på iOS-økosystemet, med alle de ulike enhetene og verdiene de representerer, ville sikkerheten blitt dramatisk verre enn det som allerede skjer på Mac.

«Skadevare» er en samlebetegnelse for ondsinnet programvare som virus, løsepengevirus og spionprogramvare.

Saksøkt for AppStore

Uttalelsen til Federighi falt i forbindelse med den mye omtalte rettssaken Apple er trukket inn i som følge av et søksmål fra Epic.

Striden dreier seg om hvorvidt andre enn Apple bør få styre hvilken programvare som kan installeres på selskapets mobile enheter, som iPhone og iPad, samt hvor mye Apple kan ta betalt for å åpne døren til enhetene.

I dag har Apple full kontroll over hvilke apper som slipper til på iPad og iPhone gjennom nettbutikken App Store. De tar også inntil 30 prosent av inntektene fra kjøp som skjer gjennom butikken.

Apple hevder at de rigide kravene deres, med forhåndsgodkjenning av alle apper og mulighet til å utestenge selskaper, er der for å sikre brukerne deres mot skadelig programvare og utnyttelse fra useriøse aktører.

Bare i fjor kastet Apple ut en million usikre apper fra appbutikken.

Vil ikke bli som på Mac

Et av argumentene til Epic for å få økt tilgang til Apples mobile enheter, er at selskapets Macer allerede i dag har et langt mer åpent system enn iPad og iPhone. Blant annet med mulighet for å «sideloade» apper, altså installere dem via nettsider eller minnepinner. Dette kommer som et tillegg til Macens App Store, ikke i stedet for eller til tross for, argumenterer de, med et tydelig formål å få samme ordning til iPhone og iPad.

Det er denne situasjonen, med åpning for å legge inn apper utenom App Store, Federighi forsøkte å få dommeren i saken til å se ikke var en god idé.

Flere reagerer likevel på måten han ordla seg på, ettersom argumentasjonen kan gi et inntrykk av at sikkerhetssituasjonen på Mac-plattformen er dårlig, noe de færreste vil være enige i.

Spesielt ble det også fordi han ved å sammenligne sikkerheten mellom det hermetisk lukkede iOS- og iPadOS-systemet med den åpnere Mac-plattformen, dro Macens rykte som en sikker maskin ned i søla.

Stort bedre ble det kanskje heller ikke da Federighi viste til at han «har hatt et par familiemedlemmer som har fått skadevare på Macene sine».

Uttalelsene åpner også for å spekulasjoner om Apple planlegger å føre Mac-plattformen nærmere det strengere sikkerhetsregimet vi kjenner fra iPhone og iPad, der det ikke er mulig å installere apper fra utenfor App Store.

Rettssaken Apple er involvert i er inne i sine siste dager, og fredag skal blant annet Apple-sjef Tim Cook vitne. Det er usikkert hva som blir utfallet av saken. Apple ønsker å fortsette med sin vante praksis, mens Epic altså vil at giganten skal åpne enhetene sine mer opp.

Ikke minst vil de selv slippe til på iPhone og iPad med sitt Fortnite igjen, som ble kastet ut fra App Store i fjor sommer etter at de nektet å betale Apples kontraktfestede fortjeneste fra salgene deres.