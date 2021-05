Google og Samsung går sammen for å gjøre Wear bedre

Googles gamle Wear OS skal pusses skikkelig opp, blant annet med god hjelp fra Samsung. Vegar Jansen / Tek.no

Vegar Jansen 19 Mai 2021 18:00

Google og Samsung samarbeider for å lage en bedre smartklokkeplattform, kunne selskapene røpe på utviklerkonferansen Google I/O. De to teknologikjempene har fram til nå ruget på hvert sitt operativsystem for smartklokker, men fremover vil Samsung skrote sitt eget Tizen-OS på håndleddet til fordel for Googles alternative operativsystem Wear.

Men nå vil det heller ikke være «gamle» Wear OS som skal inn på neste generasjon smartklokker fra Samsung, men en nyere og bedre utgave – der Samsung selv har hatt mange fingre med i utviklingen.

For på tross av relativt god appstøtte, har blant annet mangel på muligheter til å tilpasse operativsystemet gjort at Wear OS ikke har klart å tiltrekke seg spesielt mange produsenter. Samsung er et fint eksempel, da de valgte å heller bruke sitt eget operativsystem Tizen – og det med godt hell.

Men i kampen om smartklokkekronene kan det av og til være lurt å trekke i samme retning, spesielt når man har en storfisk som Apple å konkurrere mot.

Derfor har altså Google og Samsung slått hodene sammen og blitt enige om en ny plattform som skal inn på sistnevntes Galaxy-smartklokker – og andre som vil ha dette.

Raskere apper og bedre batteri

Nye Wear (de dropper visst «OS») sies å by på mer fleksibilitet når det gjelder både maskinvare og programvare, og vil i større grad kunne tilpasses for å lage en partner til et gitt mobiltelefonmerke, om det er ønskelig.

Samsungs bidrag til den nye plattformen består dessuten blant annet av raskere oppstart av apper og bedre batterilevetid.

Google

I tillegg skal nye Wear få bedre fokus på «helseapper», og her kommer også Fitbit til å ha noen fingre med i spillet. Google ferdigstilte nemlig kjøpet av Fitbit tidligere i år, etter å ha bydd 19 milliarder kroner for treningsklokkeprodusenten på tampen av 2019.

Derfor lover Google at funksjonalitet som kontinuerlig måling av helsedata vil være på plass.

Google har visstnok også planer om å pusse opp eksisterende apper og legge til nye i plattformen, samt lansere bedre utviklingsverktøy for gjøre det enklere for utviklere å lage nye tredjepartsapper til Wear.

Spesielt lokker Google med bedre Maps, Assistent og at YouTube Music skal også inn på plattformen i løpet av året.