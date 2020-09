Her er AMDs svar på Nvidias RTX 30-serie

Skal gi både Nvidia og Intel konkurranse.

Designet til et av kortene i den kommende RX 6000-serien. AMD.

Anders Brattensborg Smedsrud, Finn Jarle Kvalheim 15 Sept 2020 11:37 Først publisert 10 Sept 2020 10:35

Oppdatert 15. september: AMD har nå vist frem designet for kortene i deres kommende RX 6000-serie som de skal fortelle mer om 28. oktober. Fra modellen kan vi se at AMD returnerer til et design med tre vifter, noe som trolig vil gjøre referansekortene deres mer stillegående enn deres siste serier.

Vi antar modellen viser et av de kraftigste kortene i RX 6000-serien, ettersom det har to 8-pinners strømkontakter. Kortet ser relativt voksent ut, noe som kanskje sier noe om kreftene som rører seg på innsiden.

RX 6000-serien kalles av mange for «Big Navi», og skal konkurrere direkte mot Nvidias RTX 30-serie som slippes denne uken. Kortene skal angivelig få støtte for strålesporing.

Opprinnelig sak følger:

Ryzen-prosessorene har tatt verden med storm de siste årene, med sin gode ytelse og sitt relativt rimelige prisnivå sammenliknet med Intel. Samtidig har ikke selskapets grafikkort gjort det like sterkt i konkurransen mot Nvidia, der AMD stort sett har måttet spille annenfiolin både på ytelse og på enkelte teknologier. Støtte for strålesporing er for eksempel ikke på plass - men det kan endre seg nå.

Nå varsler selskapet to nye lanseringer i oktober. Den ene går av stabelen 6 om morgenen norsk tid (12 ET) den 8. oktober, og er kanskje den aller mest spennende. Her skal Zen 3-arkitekturen og formodentlig nye prosessorer basert på den avdukes.

Den andre lanseringen skjer også klokken 6, men to-tre uker senere, den 28. oktober. Der er det grafikkortene som skal til pers, og AMD lover en titt på den nye RDNA 2-arkitekturen og Radeon RX 6000-grafikkortene som er basert på den.

Xbox Series X og PlayStation 5 gir oss noen hint

Foreløpig er det få detaljer som er kjent om disse kommende seriene, men de dukker altså ikke opp helt uten sammenheng. For prosessorene har allerede AMD et overtak - spesielt blant budsjettgamere - på Intel, mens for grafikkort henger de etter. Og det etterslepet ble ikke mindre tydelig etter Nvidias nylige lansering av sine nye RTX 30-kort, der 3080-modellen skal doble ytelsen fra forrige generasjon toppkort.

Noen hint kan vi ta fra den gryende konsollkrigen, der AMD leverer grafikkløsninger både for Microsofts Xbox Series X og S, og Sonys PlayStation 5. Der er strålesporing støttet, til tross for at teknologien ikke er å finne i noen av AMDs vanlige grafikkort.

Dette er blant tingene AMD mer eller mindre har bekreftet at kommer, gitt at RDNA 2-arkitekturen skal støtte rubbel og bit av Direct X12-funksjoner, der strålesporing også hører med.

– Gode i mellomklassen

– Det er forventet at de nye AMD-kortene støtter strålesporing, mens det er knyttet mer spenning til hvorvidt de også vil ha på plass en konkurrent til Nvidias DLSS-teknikk, forklarer Teks grafikkortkjenner, Anders Smedsrud.

Som legger til:

– Denne generasjonens beste RX 5000-seriekort, RX 5700 og RX 5700XT, ga god konkurranse i mellomklassen og var fine alternativ for de som uansett ikke brydde seg om strålesporing.

Holder de på prosessorforspranget?

For prosessorene blir kanskje det aller mest spennende om AMD klarer å holde koken og forbedre ytelse per krone videre, for å få ytterligere et overtak på Intels gode, men svært dyre prosessorer i i5- og i7-seriene.

Det er ventet at Ryzen 4000-serien som baseres på Zen 3-arkitekturen vil passe i dagens AM4-sokler, og dermed ikke kreve at du bytter hovedkort for å dra nytte av ytelsesøkningene de kan by på. Samtidig er det alltid et åpent spørsmål akkurat hvor stor del av nyheten i ferske prosessorer du får dratt nytte av med et eldre hovedkort. Minneytelse avhenger for eksempel også av hovedkortet, og selv om en ny prosessor støtter høyere ytelse vil du ikke nødvendigvis få den støtten uten også å bytte hovedkort.