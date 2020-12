Sony fjerner Cyberpunk 2077 fra Playstation Store

Utviklere lover bedre kvalitet - og «færre distraherende dildoer».

Finn Jarle Kvalheim 18 Des 2020 13:08

Det etterlengtede storspillet Cyberpunk 2077 så først ut til å bli bejublet, med knallkritikker i en nær samlet presse. Men så fikk konsollspillerne fatt i spillet, og da gikk det utforbakke.

Det viste seg at kvaliteten på det lenge utsatte spillet var svært dårlig på den utgående konsollgenerasjonen, med treig bildeflyt og dårlig grafikk. Til sammenlikning er kvaliteten på PC vesentlig bedre, og det var denne versjonen testmedier fikk tilgang på, og som fikk de gode kritikkene.

Det skapte så mye røre at utviklerne lovet å komme med store oppdateringer i både januar og februar. Men nå ser det ut til at spillere som hadde håpet å slippe den lange ventetiden kan få bedring allerede til jul. Den 21. desember slipper CD Projekt Red det som skal være en stor oppdatering, der fokuset skal være nettopp spillopplevelsen på konsoll.

Jobber for å få spillet tilbake

For noen skuffede konsollspillere kan det imidlertid være for sent. Sony har nettopp annonsert at de tar spillet ut av salg på sine PlayStation-konsoller, og at de vil tilby refusjoner til spillere som har kjøpt tittelen.

I en uttalelse fra utvikleren heter det imidlertid at kjøpere kan velge å beholde tittelen, og at både nedlastede og fysiske titler vil fortsette å ha full støtte fra utviklerne. De har også uttalt at de jobber for å få tittelen tilbake i PlayStation-butikken.

Spillet er et rollespill satt i en åpen-verden-variant i likhet med for eksempel Grand Theft Auto- eller Fallout-spillene, og er plassert 57 år inn i fremtiden, i et fattig, men neonbombardert bybilde som er kalt Night City. Du løser oppdrag i en lineær rekke, men også med frie sideoppdrag underveis som lar deg velge hvordan historien folder seg ut.

Cyberpunk 2077 har jevnt over fått svært gode kritikker, og det har en hel rad av 100-poengere på nettstedet Metacritic , som samler anmeldelser fra mange ulike steder. Flere av anmeldelsene påpeker at det er fullt av bugs, men unnskylder den uferdige opplevelsen til fordel for det som beskrives som en «unik og vakker opplevelse på alle andre nivåer», eller som Digital Spy sier; «Et fantastisk spill vi aldri har opplevd før.»

Snittpoengsummen har imidlertid sunket noe - de 90 av 100 poengene spillet hadde for få dager siden til 87 av 100 poeng nå. Men det kan også skyldes at Metacritic rett og slett har lagt til flere nye anmeldelser, der vurderingene fra før har ligget noe lavere.

Spillet er uansett ikke helt uten sine kritikere.

Klager på høy «dildotetthet»

Nettstedet Kotaku dedikerer nemlig en hel, ganske lang og analytisk orientert artikkel til et nokså uvanlig fenomen i dataspill; den distraherende overfloden av dildoer i bybildet. Spilltester Nathan Grayson har dokumentert alle forekomster av dildoer han har forekommet under spillingen, og tatt 29 skjermdumper underveis.

– Dette er distraherende! For det første; hvis du skaper en verden som på mange måter ser ut som vår egen, men med betydelig høyere dildotetthet, kommer folk til å ha spørsmål, skriver Grayson.

Artikkelen er et morsomt skråblikk på ett av de uvanlige valgene gjort i årets kanskje mest omtalte storspill, og kan leses i sin helhet her .

Men etter henvendelser til spillutviklerne har Kotaku fått til svar at Night City var tenkt å være et seksuelt frigjort område, og at dildoene var et ledd i å vise akkurat det. Samtidig sier spillutviklerne at de skal justere mengden falloser.

– Vi skal justere mengdene så dildoene ikke fremstår som påfallende eller distraherende, men dukker opp der de passer inn, forklarer utviklerne.