Også Samsung-telefoner ser ut til å komme uten lader fremover

Samsung ser ut til å følge Apple og droppe ladekloss og ørepropper fra telefoneskene sine. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Stein Jarle Olsen 8 Des 2020 10:04

Oppfølgeren til Samsungs S20-serie kommer uten ladekloss og ørepropper, ifølge dokumenter levert inn hos den brasilianske godkjenningsmyndigheten Anatel. Det var Tecnoblog som først rapporterte om saken. Koreanske medier pekte også i samme baner allerede i sommer .

Da Apple nylig varslet at de ville slutte å levere ladere og ørepropper i iPhone-eskene, postet Samsung Caribbean på sine Facebook-sider et enkelt bilde av en lader og presiserte at den var «Included with your Galaxy» (og som siden er fjernet). Nå kan det altså se ut til at pipen har fått en annen låt.

Navnet på serien er foreløpig uklart, men kan både komme til å bli Galaxy S21 eller Galaxy S30, for eksempel. Førstnevnte er nok mest sannsynlig.

Slik mobbet Samsung Apple da det ble klart at de droppet iPhone-laderen i esken. Skjermdump

UWB-støtte

Dokumentene inneholder få andre detaljer om S21-serien. Grunnmodellen vil få et batteri på 4.000 mAh, mens Plus-varianten får 4.800 mAh og Ultra-varianten 5.000 mAh, ifølge Tecnoblog. Det innebærer et lite hopp for S21 Plus (S20 Plus hadde 4.500 mAh), mens de øvrige to er de samme som før.

Dokumentene tyder også på at S21 Plus og S21 Ultra får såkalt ultra wide band-støtte (UWB), slik også Galaxy Note 20 Ultra og Galaxy Z Fold 2 har. I en nylig melding skisserer Samsung blant annet at UWB-teknologien vil la telefonen kunne erstatte husnøkkelen din, for eksempel.

De sier også at de tror UWB vil være «det neste store» innenfor trådløs teknologi, på linje med wifi og bluetooth tidligere.

Pennestøtte

Ryktene peker ellers på at telefonene vil komme med Exynos 2100- eller Snapdragon 888-prosessor.

Ultra-modellen vil dessuten få et voldsomt kameraoppsett, skal vi tro ryktene: Et hovedkamera på 108 megapiksler, en vidvinkellinse på 12 megapiksler og to 10 megapikslers zoomlinser med henholdsvis 3x og 10x zoom.

Ultra-modellen ryktes dessuten å støtte den såkalte S Pen, slik dagens Note-serie gjør. Telefonene ventes lansert i januar.