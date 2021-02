Sonos ser ut til å være på vei med en ny og enda mindre høyttaler

Sonos Move er Sonos’ foreløpig eneste høyttaler med bluetooth og batteri. Nå ser det ut til at den får selskap av et mindre alternativ. Niklas Plikk, Tek.no

Stein Jarle Olsen 8 Feb 2021 07:53

Sonos Move var Sonos’ første høyttaler med både bluetooth og wifi, og nå kan det se ut til at Move får en lillebror.

Det er The Verge som melder om at Sonos har sendt inn dokumentasjon på det nye produktet til den amerikanske godkjenningsmyndigheten FCC, og som de tolker til å være en miniversjon av nettopp Move.

5 GHz-støtte

Enheten har modellnummer S27, mens Move hadde S17, og blant indikasjonene på at den er mindre i størrelse er at det oppgitte strømforbruket er lavere. I tillegg vil etiketten som er preget inn i bunnen av enheten være sirkulær, som kanskje kan tyde på at enheten får et sylinderformet design som kan minne om velkjente UE Boom, i stedet for den mer klossete Move.

En annen nyhet ser også til å være at Sonos endelig tar i bruk 5 GHz-wifi på det nye produktet. Frem til nå har nemlig alle Sonos-produkter kun støttet 2,4 GHz, som ikke har nært den samme båndbredden tilgjengelig som 5 GHz har. Det kan forhåpentligvis bidra til å øke påliteligheten i Sonos-systemet, som i alle fall hos undertegnede ikke alltid oppfører seg helt slik man ber det om.

Testdiagrammene viser også en trådløs ladekrybbe, som også Sonos Move har.

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

God, men stor og tung

En ny, mindre og forhåpentligvis billigere Move vil fylle et tomrom i Sonos’ arsenal av høyttalere. De har så langt ikke hatt noe produkt som kan konkurrere i kategorien for litt rimeligere batteridrevne høyttalere, og Sonos Move er heller ikke så lett og kompakt at den nødvendigvis bare er å slenge i sekken for å ta med i parken.

Som vi noterte i vår test : «Selv med bærehåndtak ser vi ikke for oss at dette er noe de fleste tar med seg så veldig langt fra huset. Høyttaleren er både stor og relativt tung, nesten tre kilogram, og egner seg nok mer for å ta med ut til hagen eller lekeplassen i nabolaget, enn med i kofferten på reise.»

Vi ga den imidlertid god kritikk for lydkvaliteten, og noterte også at den spiller høyt og kraftig, men at prisen på 4000 kroner føltes stiv.