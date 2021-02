Firehjulsdrift og nesten 500 km rekkevidde: Her er Hyundai Ioniq 5

Hyundai har gått for et nærmest hatchback-liknende design på sin Ioniq 5. Hyundai

Stein Jarle Olsen 23 Feb 2021 08:00

Hyundai har i dag verdenspremiere på nye Ioniq 5, som er den første bilen ut etter at selskapet for litt siden varslet at Ioniq-merkevaren skulle gå over til kun å omfatte elbiler.

Ioniq 5 måler 4,64 meter lang, 1,89 meter bred og 1,61 meter høy, som plasserer bilen midt i samme segment som Volkswagens ID.4 (4,59 meter lang), Skoda Enyaq (4,65 meter), Nissan Ariya (4,60 meter) og dels også Polestar 2 (4,61 meter) og Tesla Model Y (4,75 meter).

Tre meter akselavstand

Hyundais dedikerte elbilplattform E-GMP har imidlertid latt selskapet dra hjulene svært langt ut på bilen, slik at akselavstanden er på voldsomme tre meter - betydelig lenger enn alle de nevnte konkurrentene. ID.4 og Enyaq har nemlig en akselavstand på 276,5 centimeter, Ariya 277,5 centimeter, Tesla Model Y 289 centimeter og Polestar 2 har 273,5 centimeter.

Det bør bety at Ioniq 5 har betydelig bedre plass innvendig enn hva man kanskje kan forvente fra de ytre dimensjonene, noe som forsterkes ytterligere av flatt gulv, fravær av drivlinjetunnel og at komponenter til ventilasjonsanlegget er flyttet inn i motorrommet. I tillegg er midtkonsollen satt på skinner og kan flyttes inntil 14 centimeter frem/tilbake.

Designmessig er bilen basert på Hyundais 45-konsept, som ble presentert på høsten i 2019. Hyundai har holdt seg ganske tett til designet på konseptbilen, noe du kan se i sammenlikningen under.

Hyundai Ioniq 5.

Hyundai 45 Concept

To motoralternativer, to batteripakker

Ioniq 5 vil leveres både som bak- og firehjulsdrevet og med to ulike batteripakker på henholdsvis 58 og 72,6 kilowattimer netto. Hyundai oppgir foreløpig kun rekkeviddeanslag for den bakhjulsdrevne varianten med stort batteri, altså den som vil ha lengst rekkevidde av alle modellene.

Den har en anslått WLTP-rekkevidde på mellom 470 og 480 kilometer, men ut fra batteristørrelsen kan vi kanskje anslå at modellen med bakhjulsdrift og det minste batteriet vil ha en rekkevidde på rundt 380 kilometer.

Motormessig vil de to variantene ha spesifikasjoner som følger:

Bakhjulsdrift, 58 kWh: 160 kW (218 hestekrefter), 350 Nm, 0–100 på 8,5 sekunder.

Bakhjulsdrift, 72,6 kWh: 160 kW (218 hestekrefter), 350 Nm, 0–100 på 7,4 sekunder.

Firehjulsdrift, 58 kWh: 173 kW (235 hestekrefter), 605 Nm, 0–100 på 6,1 sekunder

Firehjulsdrift, 72,6 kWh: 225 kW (306 hestekrefter), 605 Nm, 0–100 på 5,2 sekunder

Toppfarten for alle versjoner er oppgitt til 185 kilometer i timen. En versjon med enda høyere ytelser kan i teorien være mulig, men Hyundai sier de foreløpig ikke har tatt noen beslutning rundt dette. E-GMP-plattformen støtter også større batterier enn det Ioniq 5 kommer med, men Hyundai sier de mener dette er riktig batteristørrelse for dette segmentet.

Førermiljøet har et ganske minimalistisk preg, med to 12,25-tommers skjermer for henholdsvis instrumentpanelet og infotainmentskjermen. Ioniq 5 får også mulighet for headup-display. Hyundai

800 volt: Lynrask lading

Plattformen er for øvrig bygget med en såkalt 800 volts-arkitektur, som det foreløpig kun er Porsche Taycan og Audi e-tron GT som bruker. Det skal blant annet gi svært rask lading. Hyundai oppgir 10–80 prosent på 18 minutter for begge batteristørrelsene, som vi tidligere har regnet om til en snitteffekt på 170 kilowatt for det største batteriet og 135 kilowatt for det minste, selvfølgelig gitt at du lader på en lader som kan levere slike effekter.

Maks effekt skal være 220 kilowatt, nok til å lade 100 kilometer på fem minutter. Bilens inverter er også i stand til å justere opp spenning på «vanlig» 400 volts-lading, slik at du også skal kunne lade på en standard 50 kW-lader uten noen form for adapter eller liknende.

Bilen er også i stand til å levere strøm til enheter du måtte ha med deg på tur, såkalt vehicle-to-load eller V2L. Den har en vanlig stikkontakt under baksetene, i tillegg til at selve ladeporten utvendig kan gjøre samme nytten, riktignok med en adapter. Bilen skal være i stand til å levere inntil 3600 watt på denne måten - nok til at du også skal kunne lade en annen elbil med Hyundaiens batteri.

Både for- og baksetene kan lenes bakover, selv om vi ikke er i nærheten av at de kan legges flatt. Hyundai

Porten utvendig vil også fungere om bilen ellers er skrudd av, opplyser Hyundai, og bilen kan fåes med solcellepaneler som kan levere inntil 230 watt. Under optimale forhold skal det kunne gi strøm nok til å kjøre inntil 1300 kilometer i året, hevder Hyundai. Bilen kan også fåes med vanlig panoramaglasstak.

Bagasjeplassen er ellers oppgitt til 531 liter, og da kan baksetene skyves ytterligere 10 centimeter lenger frem. Med setene nedslått leverer Ioniq 5 1600 liter, og i tillegg får du ytterligere noen liter under panseret foran: 57 liter i de bakhjulsdrevne versjonene og 24 liter i versjonene som også har motor foran. Disse tallene er ikke langt unna identiske med hva ID.4 har å by på.

Biler med den store batteripakken vil kunne trekke henger på inntil 1600 kg, mens den lille batteripakken stopper på 750 kg. Taklast er begrenset til 75 kg.

«Piksel»-lykter foran. Luftinntakene foran er dynamiske, og kan åpnes og lukkes etter behov. Der grillen tradisjonelt ville vært sitter det nå et sensorbatteri. Hyundai

Under 500.000 for toppmodellen

Prisene for alle modellene er foreløpig ikke klare, men Norge er ett av fem europeiske markeder hvor Hyundai allerede nå åpner for reservasjon av spesialmodellen Ioniq 5 Project 45. Den vil komme firehjulstrekk, det store batteriet og alt av utstyr Hyundai har å tilby, inkludert solcellepaneler på taket.

Prisen blir 499.900 kroner inkludert leveringstillegg på 10.900 kroner, og inkluderer også to års medlemsskap hos Ionity, hvor Hyundai nylig kjøpte seg inn på eiersiden. Hyundai-kunder vil betale 1,65 kr/kWh hos Ionity, betydelig gunstigere enn de 8,40 kr/kWh kunder uten avtale betaler.

Hyundai

Reservasjonen vil kreve et depositum på 10.000 kroner, men er ellers uforpliktende og refunderbar frem til kontraktsinngåelse i vår. Det vil kun bli laget 3000 Project 45-utgaver av bilen, ifølge Hyundai.

Leveransene starter opp i sommer, får vi opplyst. Her er for øvrig noen av de mest aktuelle konkurrentene: