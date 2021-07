Mercedes utvikler elbil med over 1000 km rekkevidde, skal vises neste år

Og tyskerne jekker opp elbilmålene drastisk.

Dette er foreløpig alt vi får se av Mercedes-Benz’ kommende Vision EQXX, som skal bli den mest effektive elbilen i verden. Mercedes-Benz

Stein Jarle Olsen 22 Juli 2021 14:46

Mercedes-Benz slapp i dag en ørliten sniktitt på et kommende elbilkonsept kalt Vision EQXX. Målet for bilen er en reell rekkevidde på over 1000 kilometer, som skal oppnås ved hjelp av rekordhøy effektivitet.

Mercedes-Benz sier målet er å oppnå et forbruk på under 10 kWh/100 km i vanlig motorveihastighet, altså over 10 kilometer per kilowattime. For å oppnå effektivitetsforbedringene har Mercedes-Benz blant annet hanket inn eksperter fra sitt eget Formel 1-drivlinjeteam, men utover det er det foreløpig lite som er kjent om bilen.

Ut fra det ene bildet Mercedes-Benz har sluppet kan man konstatere at det dreier seg om en sedan, tilsynelatende en relativt stor en. Samtidig er tyskerne straks på vei ut på markedet med flaggskipet EQS, som er over 5,2 meter lang, så det er kanskje nærliggende å tenke at bilen som en Vision EQXX vil resultere i vil være mindre enn det.

Vises neste år

Mercedes sier også at rekkevidden skal oppnås med et batteri av «vanlig» størrelse, ikke et gigantbatteri, og om målet er 1000 kilometer rekkevidde og et forbruk på under 10 kWh/100 km vil jo ganske kjapp hoderegning resultere i et batteri på rundt 100 kilowattimer.

Nevnte EQS har til sammenlikning et batteri på 107,8 kWh netto og en oppgitt rekkevidde på 770 kilometer etter WLTP, mens solcelleelbilen Lightyear One klarte over 700 kilometer på sitt 60 kWh store batteri i en nylig rekkeviddetest. Teslas nye Model S skal klare over 650 kilometer, mens Lucid Air skal nå godt over 800 kilometer i sin mest utholdende versjon.

Verdenspremieren på Vision EQXX skal være i 2022.

Før EQXX kommer EQS - allerede i år. Mercedes-Benz

Elbilalternativ for alle modeller

Bilen ble vist frem i forbindelse med at Mercedes-Benz leverte en oppdatering på strategien fremover i dag. Og tyskerne går fullt inn for helelektrisk i årene som kommer. Fra tidligere var målet at minst 25 prosent av bilene skulle være elektrifiserte innen 2025, mens målet nå er 50 prosent.

Innen 2025 skal dessuten alle Mercedes-Benz-modeller komme med et helelektrisk alternativ, og i 2030 skal hele selskapets portefølje være helelektrisk i de markedene hvor «markedsforholdene tillater det».

– Vi gjør ikke dette fordi vi må, men fordi helelektrisk er både attraktivt og bærekraftig. Den fremste driveren vil være at kundene anser at det er en overlegen teknologi, sa Mercedes-Benz-sjef Ola Kallenius.

Tre elbilplattformer i 2025

Fra og med 2025 skal også alle nye Mercedes-Benz-arkitekturer være helelektriske, og i 2025 kommer det tre nye: MB.EA, som skal være arkitekturen for alle middels til store personbiler. AMG.EA skal være plattformen for ytelsesfokuserte biler og VAN.EA for varebiler og liknende.

Åtte nye batterifabrikker skal settes opp sammen med partnere, og skal sørge for en produksjonskapasitet på 200 gigawattimer. Faststoffbatterier er også inne i Mercedes-Benz’ planer, men de sier foreløpig bare at de «ser på» denne teknologien. Faststoff- eller solid state-batterier vil kunne øke energitettheten til over 400 Wh/kg, som er rundt 50 prosent bedre enn dagens beste elbilbatterier.

Også Volvo har for øvrig kommet med liknende lovnader som Mercedes-Benz. Der er målet at 50 prosent av salget skal være helelektrisk innen 2025 og at selskapet kun skal selge elbiler innen 2030.