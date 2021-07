LG sine nye ørepropper får «hviske-funksjon»

Skal la deg snakke privat uten at noen hører deg.

LG

David Johansen Auby 28 Juli 2021 08:25

Noen ringer og du må liste deg ut av lokalet for å ta telefonen bare for å si at du ringer opp senere. Eller, du står på bussen og ønsker ikke at de rundt deg skal høre samtalen. LG sine nye øretelefoner skal fikse problemene mange av oss har irritert oss over.

De nye øretelefonene, som LG nylig har annonsert, skal kunne la deg bruke den høyre øretelefonen som en mikrofon og på den måten kunne la deg bli hørt i den andre enden selv om du hvisker - ved at du kan holde den nærmere munnen.

LG

Utvidet funksjonalitet

De nye øretelefonene er forbedrede utgaver av LG sin FN-serie som ble sluppet i 2020. De nye modellene vil inngå i en ny FP-serie og vil bli kalt FP5, FP8 og FP9. I tillegg til den nye hviske-funksjonen vil de nye øretelefonene ha aktiv støydemping og på FP8 og FP9 vil det også følge med ladeboks med såkalt UV-C-teknologi som sørger for å sterilisere øretelefonene etter bruk. På FP9-modellen skal det i tillegg bli mulig å bruke ladeboksen som Bluetooth-sender.

LG fortsetter også samarbeidet med det britiske lyd-produksjonsselskapet Meridian. De nye modellene vil få såkalt «spatial processing», altså en opplevelse av at lyden kommer fra alle retninger samtidig. En annen forbedring er «3D Sound Stage» som skal mikse lyden på en måte som vil gi lytteren en forbedret lytteopplevelse - sannsynligvis ikke ulikt Apples «spatial audio», som vi har hørt så mye om i det siste .

Øretelefonene vil ha tre mikrofoner i hver øreplugg, noe som visstnok vil gi både bedre lyd og bedre kvalitet på tale.

Ingen lanseringsdato klar

LG har ikke annonsert prisen på sine nye øretelefoner eller når de kommer for salg. Men de har annonsert at det skal skje i løpet av denne måneden, så de nye modellene er med andre ord like om hjørnet.