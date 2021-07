Dette er AMDs nye «rimelige» grafikkort

Skal være en «ny standard» i 1080p-klassen.

MSIs varianter av de nye grafikkortet. MSI

Torstein Norum Bugge 30 Juli 2021 08:32

Grafikkortmarkedet har lenge sultet etter flere rimelige kort med bred tilgjengelighet, og AMDs nye tilskudd kan være en løsning for mange på jakt etter ny grafikkmotor. Ifølge Engadget har nå RX 6600 XT blitt offisielt avduket, som arvtakeren til fjorårets RX 5600 XT-kort.

Kortet har en god del mer å by på rent muskelmessig enn forgjengeren, med en prosessorevne på 9,6 teraflops. Dette er opp fra 7,19 teraflops i RX 5600 XT. Minnet på kortet har også steget fra 6 til 8 GB, noe som er mer eller mindre nødvendig i en god del nyere spilltitler.

Ytelsen skal være tilsvarende det du finner i en PlayStation 5, og AMD selv sier at kortet skal sette «en ny standard for 1080p-gaming». Sammenlignet med forrige generasjon skal kortet i enkelte titler kunne by på opptil 70 prosent høyere ytelse i denne oppløsningen.

Selv i dag er de aller fleste skjermer som brukes i verden av 1080p-varianten, med kun et mindretall i 1440p- og 4K-oppløsning. Slik sett gir dette kortet mye mening.

Her sammenligner AMD ytelsen mot et RTX 3060 fra Nvidia. AMD

Strømeffektivt og rimelig

Videre skal RX 6600 XT få 32 prosessorkjerner, og en klokkehastighet på 2359 MHz i det AMD kaller «game clock». Dette er frekvensen kortet skal kunne holde stabilt over tid i et spill. Dette skal dra rundt 160 watt totalt, fra en enkelt 8-pin strømkontakt. Dette er med andre ord et nokså strømgjerrig kort.

Kortet har også støtte for strålesporing, men hvorvidt RX 6600 XT vil greie dette og samtidig ha noenlunde brukbar bildefrekvens må vi vente til en test med å se.

Kortet får ingen referansemodell fra AMD selv, men kommer i en rekke ulike varianter fra tredjepartsleverandører som ASUS, Gigabyte og MSI. De første kortene skal sendes ut fra 11. august, og skal koste fra 379 dollar. Dette tilsvarer i skrivende stund rundt 3.300 norske kroner, men prisen vil nok bli høyere enn dette i det norske markedet.

Storebror RX 6700 XT koster fra 7.995 kroner.

