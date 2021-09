Netflix kjøper hele Roald Dahl-katalogen

Netflix ser tilsynelatende på Roald Dahl-oppkjøpet som en gullbillett, kjent fra historiene om Charlie og sjokoladefabrikken.

Netflix har inngått en avtale om å kjøpe hele Roald Dahl Story Company, selskapet som sitter på rettighetene til alle Roald Dahls verk - med andre ord bøker som legendariske Charlie og sjokoladefabrikken, Matilda og Heksene.

Netflix og Roald Dahl Story Company inngikk opprinnelig en avtale i 2018 som innebar at Netflix skulle lage animasjonsserier basert på noen av forfatterens universer. De jobber eksempelvis med en serie basert på Charlie og sjokoladefabrikken, en animert utgave av musikalen om Matilda og en tegnefilm basert på Store Vennlige Kjempe.

– Disse prosjektene åpnet øynene våre for en mer ambisiøs satsing - skapingen av et unikt univers på tvers av animasjon og spillefilmer og TV, bøker, spill, oppslukende opplevelser, teater, forbrukerprodukter og mer, skriver Netflix i en melding.

Norske aner

De lover samtidig å bevare sjelen i Roald Dahls fortellinger, samtidig som de «drysser litt frisk magi» på dem. Netflix anfører imidlertid at oppkjøpet fordrer myndighetsgodkjenning.

Roald Dahl var en britisk forfatter, men hadde norske foreldre. Han er mest kjent for sine barnebøker, selv om han også skrev en del for voksne. Dahls bøker er solgt i over 300 millioner eksemplarer, med en ny bok solgt for hvert 2,6. sekund, ifølge Netflix. Oppkjøpet skal være Netflix’ største noen gang, selv om prisen ikke er kjent.

Dahl har imidlertid ikke vært helt ukontroversiell. Han kom blant annet med en rekke antisemittiske uttalelser, uttalelser som familien hans har kommet med en skriftlig unnskyldning for.

– Disse fordomsfulle uttalelse er uforståelige for oss og står i markert kontrast til mannen vi kjente og verdiene i hjertet av Roald Dahls historier, som har påvirket unge mennesker positivt i generasjoner. Vi håper, akkurat som han gjorde på sitt beste, at Roald Dahl på sitt verste kan hjelpe med å minne oss på den varige innvirkningen av ord, skrev familien i 2020.