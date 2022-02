Problem på Western Digital-fabrikker skal bety dyrere SSD-er mot sommeren

Lagringsgiganten Western Digital har fått problemer med produksjonen på to japanske fabrikker som produserer flashminne. Problemene skal ha pågått siden slutten av januar måned og er ennå ikke blitt fikset – dette betyr en langvarig stopp i produksjonen som fort kan merkes i flere måneder etterpå.

I verste fall vil det også kunne påvirke SSD-prisene generelt i tiden fremover, ettersom fabrikkene drives i samarbeid med Kioxia (tidligere Toshiba) og lager minnebrikker som hovedsakelig brukes i selskapenes SSD-er.

Oppdatert 10.02.2022 klokken 13:50: Analyseselskapet TrendForce spår at disse problemene vil få flashminneprisene til å øke med mellom fem og ti prosent i årets andre kvartal – som igjen vil påvirke prislappen på produserte SSD-er.

Urent materiale

Problemet på fabrikkene skal være at en form for forurensning har kommet inn i et av materialene som brukes i produksjonsprosessen. Ifølge Western Digitals foreløpige beregninger vil dette redusere deres mengde med tilgjengelig flashminne med minst 6,5 exabyte.

Kioxias uttalelse hevder på sin side at problemet er begrenset til 3D-flashminnet «BiCS Flash», mens 2D-minne forventes å fortsatt bli produsert som normalt.

Dette vil på den annen side ikke hjelpe de kundene som har planer om å kjøpe inn SSD-er fra Kioxia eller Western Digital, som jo er blant de mange som benytter seg av nettopp 3D-minne.

Western Digital og Kioxia er riktignok ikke markedsledende innen SSD, men ifølge Tom’s Hardware stod disse to likevel for henholdsvis 15,4 og 8,5 prosent av verdens SSD-kapasitet i 2021 – altså nærmere en fjerdedel av alle SSD-er totalt.

Per nå er det ikke klart om noen av de dårlige flashminnebrikkene har blitt brukt i faktiske SSD-er som må tilbakekalles.

Harde PC-tider

Gjennom de siste par år, mye takket være pandemi, karantene, leveringsproblemer, økt etterspørsel og en ny kryptobølge har det meste innen datamaskineri – og en del annet – blitt en del dyrere.

SSD-er har interessant nok ikke gått den samme veien, men faktisk klart å generelt bli rimeligere under den samme perioden. Men nå som WD og Kioxia opplever en såpass alvorlig brems i produksjonen, ser det ut til at dette vil påvirke SSD-prisene og gjøre det enda litt dyrere å kjøpe en ny PC – i hvert fall på kort sikt.

