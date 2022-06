Nyhet HDMI 2.1a

Dette blir bedre i den nye HDMI-kabelen

Hold utkikk etter «HDMI 2.1a».

Vegar Jansen 3 min lesetid Lagre Lagre artikkel

Så å si alle i et moderne hjem kjenner til HDMI, eller High-Definition Multimedia Interface. Dette er kabelen med den karakteristiske kontakten som du typisk finner mellom dekoderen, spillkonsollen eller annet apparat som dytter ut bilde og lyd til TV-skjermen.

Den nyeste HDMI-standarden – eller spesifikasjonen, som det også heter – har lenge vært HDMI 2.1 som kom i 2017. Denne oppdateringen la blant annet til støtte for 48 Gbps ukomprimert dataoverføring og 8K UHD.

Har du en moderne spillkonsoll eller god TV fra de siste årene er det en god sjanse for at disse er utstyrt med HDMI 2.1, fordi det er også kravet for å kunne få den ettertraktede «4K@120» - altså 4K-oppløsning og 120 bilder i sekundet.

Vil du vite mer? Sjekk vår sak om HDMI 2.1 her >>>

Men åpenbart har ikke alt vært hundre prosent på stell med HDMI 2.1, for nå har vi fått en forbedret versjon i form av HDMI 2.1a.

Forskjellen fra den «gamle» 2.1 skal i hovedsak være et par nye funksjoner. Den ene legger til noe kalt HDMI Cable Power – og som navnet hinter til skal sørge for at HDMI-porten kan levere nok strøm over lengre HDMI-kabler.

Bedre HDR for blandet innhold

SBTM skal blant annet gjøre det enklere for spillinteresserte å styre med HDR.

Den andre funksjonen kalles SBTM, som er kort for Source-Based Tone Mapping. Dette er en HDR (High Dynamic Range)-teknologi som sørger for at kilden til billedmaterialet kan gjøre en del av jobben, da i motsetning til at selve displayet fullt ut skal bestemme hvordan HDR-dataene skal tolkes.

Ifølge HDMI Forum og den gjengen skal SBTM spesielt være nyttig på innhold som for eksempel kombinerer forskjellige elementer – som 3D-grafikk, 2D-grafikk og vanlig video – som normalt sett behandler HDR på forskjellige måter.

For at dette skal fungere optimalt, vil det da være en fordel om selve kilden, for eksempel datamaskinen, tar seg av mye av HDR-behandlingen slik at displayet kan vise dette på best mulig måte.

SBTM er sånn sett lagd for at kilden skal kunne tilpasse seg skjermen, og skal i teorien sørge for best mulig HDR uten å måtte fikle for mye med forskjellige innstillinger. Dette vil for eksempel kunne hjelpe gamere og andre som bruker en PC eller lignende som videokilde.

Kravstor båndbredde

Som nevnt var høy båndbredde og ekstra høye oppløsninger noe av det nye ved HDMI 2.1. Men slikt krever også en del av HDMI-kabelen, og for å kunne sende slike signaler over større distanser enn noen få meter, har det vært et krav til såkalte aktive HDMI-kabler. Disse har på sin side også krevd en ekstra strømkabel for å kunne få over signalet.

Med HDMI Cable Power er poenget at aktive HDMI-kabler skal kunne klare seg på strømmen fra HDMI-porten alene. Helt som «vanlig» HDMI blir det likevel ikke, da kabelen må kobles til rett vei – én ende er for apparatet som sender mens den andre enden skal i apparatet som mottar.

Håpet er at HDMI 2.1a skal gjøre det enklere for hvermannsen å bruke HDMI-kabler som er lange nok. Tross alt er det ikke alle som har TV-en rett i nærheten av signalkilden. Per i dag er dette kanskje ikke noe utbredt problem, ettersom svært få har tilgang på skikkelig 8K-materiale uansett, men det vil jo komme etter hvert.

For eksisterende apparater med «kun» HDMI 2.1 vil løsningen være at HDMI-kabler med HDMI Cable Power også utstyres med en USB-port som lar brukeren koble til en ekstra strømkilde om nødvendig.

Ikke i butikk ennå

Med HDMI 2.1a-spesifikasjonen lansert, er det ikke noe som forhindrer de forskjellige produsentene å ta i bruk nyhetene. Men ettersom slikt først må bakes inn i ny maskinvare og/eller programvare, for så å finne veien til nye dingser, kan det fort ta et år eller to før fullverdige HDMI 2.1a-enheter er vanlig å se i butikkene.

Les også Nå kommer Chromecast med Google TV til Norge