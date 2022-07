Nå kommer den nye nettleien

Slik holder du regningen så lav som mulig fremover.

Anders Brattensborg Smedsrud 3 min lesetid

1. juli blir det innført en ny modell for beregning av nettleien til alle norske strømkunder. Den nye modellen var opprinnelig planlagt innført 1. januar, men ble utsatt som følge av høye og usikre kraftpriser, samt kritikk for innretningen fra flere aktører.

Den nye nettleiemodellen har som hensikt å få deg til å bruke strøm på en smartere måte og utnytte strømnettet mer effektivt enn i dag.

Enkelt fortalt: Du blir belønnet for å spre strømbruken utover dagen, fremfor å ha høye «topper» hvor du bruker mye strøm på én gang.

Den nye nettleien vil endre dagens fastledd til å bli beregnet ut fra et energiledd som tar utgangspunkt i når på døgnet du bruker strøm, samt et kapasitetsledd, som overvåker hvor mye strøm du bruker på en gang.

Lad elbilen saktere (og på natten)

Den nye nettleiemodellen vil uten tvil gi norske strømkunder mer å tenke på om de vil holde strømregningen nede, men:

– Det viktigste for forbrukerne er å vite at de selv kan påvirke nettleien ved å fordele strømforbruket jevnt utover døgnet. Det sier Elisabet Kjerstad Bøe, Norgessjef i Tibber, i en pressemelding.

Den nye nettleien har til hensikt å få oss alle til å bruke strøm på en måte som utnytter strømnettet bedre, ved å gjøre prisforskjellene mellom «ønsket» og «uønsket» strømforbruk større.

– For eksempel vil nettselskapene innføre større prisforskjell i energileddet, slik at det blir billigere å bruke strøm mellom klokken 22 på kvelden og 6 om morgenen. I tillegg vil kapasitetsleddet i nettleien bli dyrere dersom du har brukt mye strøm innenfor samme time. De fleste selskaper legger opp til en trappetrinnsmodell der nettleien øker med 75-125 kroner i måneden for hvert «trinn» du går opp, sier Kjerstad Bøe videre.

I samarbeid med YouGov har Tibber funnet ut at 8 av 10 nordmenn har tatt steg for å holde strømforbruket nede. Tibber melder også at flere har gjort strømforbruket sitt smartere ved å smartlade elbil på en sikker måte gjennom natten, eller ved smart styring av varmepumpe. De mener likevel mange kan få seg en overraskelse om de fortsetter som før.

For eksempel har det så langt gitt mening å lade elbilen raskt om natten

mens strømprisen har vært på det aller laveste. Men hvis slik lading gir et høyt timeforbruk, kan det fra nå gå ut over nettleien du betaler.

Selskapet anbefaler å fortsatt lade elbilen om natten, bare noe saktere for å holde timeforbruket nede.

Skal baseres på mer enn bare én time med høyt forbruk

Den nye nettleiemodellen har gjennomgått noen mindre endringer siden den ble foreslått før jul i fjor.

Opprinnelig ville kapasitetsleddet være basert på den éne enkelttimen i måneden da du brukte aller mest strøm samtidig. Det opplevde mange som urettferdig.

Huseierne er blant organisasjonene som jubler over å ha blitt lyttet til slik at kapasitetsleddet nå skal baseres på flere topper eller enkelttimer en måned.

– Det er viktig for å sikre at ekstreme utslag i forbruket ikke skal bety for mye, og det oppleves mer rettferdig når gjennomsnittet av flere timer med høyt strømforbruk legges til grunn, skriver organisasjonen på sine nettsider.

Der kan du for øvrig lese mer om den nye nettleiemodellen, og se i detalj hvordan flere ulike nettselskaper planlegger å praktisere den.

Tips til lavest mulig strømregning

Takket være den nye nettleiemodellen blir det fra 1. juli tre ting som er viktige for å holde strømregningen så lav som mulig:

Unngå å bruke mye strøm innenfor én og samme time, men heller fordele forbruket jevnt utover flere timer. Benytte deg av natten, eventuelt helgen og andre perioder med lave strømpriser. Å bruke lite strøm når prisen er spesielt høy.

Det kan kanskje være fristende å sette på vaskemaskin og oppvaskmaskin på natten fremover.

Eller lade alle de ulike batteridrevne dingsene som mobiltelefoner, hodetelefoner, trenignsklokker og datamaskiner. Det anbefales imidlertid ikke ettersom flere av disse tingene kan være brannfeller ifølge DSB.

Da er et greit å minne om at det uansett koster veldig lite å bruke disse apparatene, eller lade opp småelektronikk, selv om du skulle gjøre det når strømmen er på sitt dyreste:

