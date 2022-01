Lanseringsjippo fra AMD, Intel og Nvidia

Både spill- og prosessorytelse bykser fremover.

Ny maskinvare som ble vist frem under CES 2022.

I tradisjon tro foregår den store elektronikkmessen CES i Las Vegas nå tidlig i januar. Her lanseres det hvert år et skred av nye produkter og maskinvare, og tirsdag kveld var uten tvil den mest begivenhetsfulle for datainteresserte og gamere. Da entret nemlig «de tre store» scenen.

Vi snakker selvsagt om AMD, Nvidia, og Intel, som alle slapp flere spennende nyheter på sine virtuelle pressekonferanser.

Her får du en oppsummering av de viktigste nyhetene, som inkluderer rekordkraftige prosessorer, verdens kraftigste grafikkort og nye teknologier.

AMD viste frem mest, med både nye prosessorer og grafikkbrikker for bærbare, forbedret grafikkteknologi for oppskalering av spill samt en skrivebordsprosessor som tar opp kampen med Intel for verdensrekorden i spillytelse. I tillegg lanserte de nye budsjettgrafikkort og snakket om den neste store prosessorplattformen sin som kommer mot slutten av året.

Nvidia lanserte nye kraftige grafikkbrikker for bærbare og «teaset» et grafikkort som er enda råere enn dagens verdensrekordholder RTX 3090. I tillegg viste de frem et nytt billig grafikkort og flere spill med «RTX»-teknologier.

Intel slapp sine råkraftige Alder Lake-prosessorer løs for bærbare, og annonserte flere rimeligere prosessorer for «desktop»-maskiner.

Dette lanserte AMD

Tar tilbake spillytelsestronen fra Intel

Prosessorentusiaster har nok fått med seg Intels 12. generasjon Alder Lake-prosessorer som kom sent i fjor. Med sjefsprosessorene i serien tok selskapet brutalt tilbake spillytelsestronen fra AMD, som lenge ledet med sine beste Ryzen 5000-prosessorer.

Nå slår imidlertid AMD tilbake med sin åtte-kjernede «Ryzen 7 5800X3D». Denne prosessoren tilhører stadig den Zen 3-baserte 5000-serien, men har fått helt ny 3D V-cache-teknologi der det lynraske mellomlagringsminnet er stablet oppå hverandre heller enn ved siden av hverandre som er vanlig. Dette gir prosessoren tilgang til tre ganger så mye cache-minne som de øvrige i serien, og flere spill elsker dette.

Målt mot Intels ferske spillhøvding, Core i9–12900K, viser AMDs egne målinger at selskapet igjen tar ledelsen i mange titler og at Ryzen 7 5800X3D blir verdens raskeste spillprosessor når den slippes til våren.

Ifølge AMD skal nykommeren også være inntil 40 prosent raskere i spill enn deres Ryzen 9 5900X, som riktig nok har fire ekstra kjerner.

Nye bærbarprosessorer med bedre integrert grafikk

AMD lanserte 13 nye prosessorer i en ny Ryzen 6000-serie kun for bærbare maskiner. Samtlige er basert på en ny Zen3+-arkitektur som er tilvirket ved 6-nanometerprosess heller enn 7nm for dagens Zen 3-baserte Ryzen 5000-serie.

Ryzen 6000-serien inneholder prosessorer for kraftige spillbærbare (med H(X)-suffiks) og ultrakompakte bærbare (med U-suffiks).

H-serien for kraftige spillbærbare får åtte nye modeller. Den kraftigste av dem, Ryzen 9 6980HX får åtte kjerner og klokkefrekvenser som strekker seg helt inntil 5 GHz.

Vel så spennende er det at AMD endelig kvitter seg med den integrerte Vega-baserte grafikkarkitekturen og går over til å bruke den moderne RDNA2-arkitekturen for 3D og maskinvareakselerasjon.

RDNA2 drifter allerede RX 6000-serien av grafikkort og grafikkbrikker, og leverer langt høyere spillytelse og energieffektivitet. Overgangen gir ikke minst støtte for FSR/RSR, som er AMDs oppskaleringsteknologi og konkurrerer med Nvidias DLSS om å gi langt høyere ytelse i spill.

Om du har tenkt deg en mer portabel bærbar med høy prosessorytelse og god integrert grafikk bør du passe på å se etter maskiner med enten Ryzen 7 6800U eller Ryzen 5 6600U. Bare disse U-modellene får nemlig integrert grafikk basert på RDNA2-arkitekturen. Øvrige U-modellers grafikk er basert på den aldrende Vega-arkitekturen, og de er dessuten basert på Zen 3 heller enn den nyere Zen 3+-arkitekturen.

De nye prosessorene betyr samtidig at bærbare vil støtte raskt DDR5-minne samt teknologier som USB 4 og Thunderbolt 4, WiFi 6E og DisplayPort 2.0.

Bærbare med Ryzen 6000-prosessorer blir tilgjengelig i februar.

Vil gjøre slanke spillbærbare bedre

En overraskelse på tirsdagens visning var annonseringen av den nye Radeon RX 6000S-serien. Denne er myntet på de slankeste spillbærbare som er under 2 centimeter, og vil i likhet med Nvidias Max-Q-baserte RTX-brikker være ekstra optimalisert med tanke på strømforbruk, varmeutvikling og støy i tillegg til ytelse.

Serien består av tre grafikkbrikker:

RX 6600S skal ifølge AMD levere omtrent 80 FPS i Full HD med høye grafikkinnstillinger i Far Cry 6, mens RX 6700S skal nå 100 FPS. Høvdingen i serien, RX 6800S, skal på sin side klare over 100 FPS, og da med aller høyeste grafikkinnstillinger valgt.

Ny oppskaleringsteknikk som fungerer for alle spill

Som svar på Nvidias AI-baserte oppskaleringsteknologi, DLSS, lansere AMD sin rivaliserende FidelityFX Super Resolution-teknikk i fjor. Den fungerer på en annen måte, men gir noe av det samme resultatet og har det til felles med DLSS at den støttes på per spill-basis. Utviklere må altså bruke ressurser på å bygge inn støtten i spillene sine under utviklingen.

Det er det langt fra alle som gidder, og det betyr at mange spill fortsatt ikke støtter dagens oppskaleringsteknikker. Allerede utgitte spill kan man også glemme støtte for.

Alt dette er imidlertid noe AMD vil løse når de snart lanserer «Radeon Super Resolution».

RSR vil nemlig fungere på så godt som alle spill og bli tilgjengelig gjennom en driveroppdatering fra AMD i løpet av første kvartal.

Alt du skal behøve å gjøre for å nyte godt av funksjonen er å senke oppløsningen i spillet, og aktivere RSR gjennom Radeon Software. Så løser grafikkdriveren resten.

Teknikken er ingen fullgod erstatning for FidelityFX Super Resolution, men basert på noe av den samme teknikken.

Selv om det er usikkert nøyaktig hvor godt RSR vil klare å oppskalere innhold, og hvor mye bedre ytelsen vil bli i spillene teknikken brukes i, er potensialet der for alle med litt eldre AMD-grafikkort som ønsker seg høyere bildeflyt i de tunge spillene sine.

Nytt budsjettgrafikkort

Selv dagens tilbud av budsjettgrafikkort, som vi nylig samletestet, er relativt stivt priset. 19. januar slipper AMD derfor et enda rimeligere alternativ kalt Radeon RX 6500 XT.

Kortet er det første som er produsert med 6-nanometer-teknikk, noe som skal bety høyere energieffektivitet og ytelse for pengene. RX 6500 XT får som resultat mye høyere klokkefrekvenser, men leveres kun med 4 GB GDDR6-minne. Det blir dermed begrenset til spilling i Full HD-oppløsning og takler neppe høyeste grafikkalternativer ettersom det kun får 1024 shadingenheter («grafikkjerner») mot storebror RX 6600’s 1792.

Det får også halvparten så mye «Infinity Cache» og vil i praksis ikke takle strålesporing fordi det leveres med færre strålesporingkjerner enn storebroren som allerede sliter skikkelig med dette.

RX 6500 XT skal ifølge AMD koste fra 200 dollar. Storebroren RX 6600 ble lansert for 330 dollar i sommer og koster nå fra 5500 kroner. Regn derfor med priser som krysser 3000-kronersgrensen.

I rute med Zen 4, det neste prosessorkvantespranget

Det neste store steget på prosessorfronten for AMD blir lanseringen deres av en helt ny Zen 4-arkitektur og tilhørende prosessorer i Ryzen 7000-serien. Tirsdag meldte AMD at de er i rute for å lansere den nye prosessorgenerasjonen mot slutten av 2022.

Prosessorene er ventet å by på signifikant høyere ytelse (ryktene melder om mellom 20 til 30 prosent) og vil dessuten dra nytte av økt energieffektivitet grunnet overgangen til en 5-nanometers produksjonsprosess. Dagens Ryzen 5000-prosessorer er tilvirket med 7-nanometerprosess.

Ryzen 7000-serien er ventet å komme med inntil 16 kjerner. AMD har nå bekreftet at enkelte av de nye prosessorene vil nå klokkehastigheter på minst 5 GHz for alle kjerner og at de får støtte for DDR5-minne slik konkurrenten Intel har.

Brikkesettene som følger prosessorene er også bekreftet å støtte USB 4-standarden og PCIe5-standarden for raskere tilkoblinger av tilbehør og utnyttelse av moderne lagringsdisker og grafikkort.

For første gang siden de første Ryzen-prosessorene ble lansert i 2017 skifter AMD til en ny prosessorsokkel. Fra AM4, til AM5. Det betyr at ingen vil ha muligheten til å smette en av de nye prosessorene inn i sitt eksisterende hovedkort, men heldigvis kan dagens prosessorkjølere fortsatt brukes.

AM5 er for øvrig en såkalt LGA-basert sokkeltype. Dette er samme type som konkurrenten Intel bruker, så ikke bli overrasket når du oppdager at den nye AMD-prosessoren din ikke har pinner bak lenger!

Slik ser prosessorene i den kommende Ryzen 7000-serien ut.

Dette lanserte Nvidia

«Teaset» RTX 3090 Ti – verdens kraftigste grafikkort

Nvidia var på forhånd ventet å avduke RTX 3090 Ti, et enda kraftigere alternativ til deres RTX 3090 som i de fleste målinger allerede er verdens kraftigste grafikkort.

Og det gjorde de også, men alt vi fikk vite var at selskapet ville komme tilbake med mer informasjon senere i januar. Her må spillentusiaster med fet lommebok altså smøre seg med tålmodighet, noe mange nok har blitt vant til i dagens grafikkortmarked.

Selv om Nvidia var ordknappe om RTX 3090 Ti kan vi forvente at det er basert på den kraftigste Ampere-brikken Nvidia har (kalt GA102–350), får høyere klokkehastigheter og minnehastigheter enn RTX 3090, samt trekker inntil 100 watt mer under bruk.

Videocardz, som ofte får tak i produktinformasjon før tiden, melder at RTX 3090 Ti får 24 GB GDDR6X-minne klokket til 21 gbps. Det vil gi det 7,7 prosent høyere minnebåndbredde enn lillebroren. Klokkehastighetene skal ellers være økt med omtrent 10 prosent. Kortet får også 256 ekstra shadingenheter som vil hjelpe på ytelsen.

Prisen for det nye kortet er ventet å bli svært høy.

Ny budsjettkonkurrent

For å kontre konkurrent AMDs budsjettkort lanserte også Nvidia et rimelig alternativ kalt RTX 3050. Det vil koste noe mer enn AMDs RX 6500 XT, men får dobbelt så mye minne (8GB) og nok vise seg som et noe kraftigere kort. Særlig om du vil leke med strålesporing.

Nvidia mener RTX 3050 er kraftig nok til at du kan spille med Full HD-oppløsning og topp grafikkinnstillinger i over 60 FPS med strålesporing og DLSS-oppskalering påslått.

Kortet lanseres 27. januar og har fått en veiledende pris på 250 dollar.

Enda råere grafikk for bærbare

Frem til nå har RTX 3080 vært den kraftigste grafikkbrikken for bærbare spillmaskiner. 1. februar lanseres bærbare med det enda kraftigere RTX 3080 Ti. Nvidia fortalte ikke hvor mye raskere brikken er enn RTX 3080, men den skal gi omtrent 50 prosent høyere ytelse enn RTX 2080 Super for bærbare.

Også RTX 3070 Ti ble annonsert for bærbare fra samme dato, med lovnader om at brikken er omtrent 70 prosent raskere enn RTX 2070 Super for bærbare.

Begge grafikkbrikker blir tilgjengelige i spillbærbare med nye prosessorer fra AMD og Intel.

For sine Max-Q-grafikkbrikker (der fokus ligger på energieffektivitet og ikke høyest mulig ytelse) fortalte Nvidia at de har samarbeidet med Intel og AMD om å la brikkene sine snakke mer direkte med prosessoren om ressursbruk. Resultatet skal være høyere ytelse og lavere energibruk, særlig ved batteridrift, enn tidligere.

RTX i nye spill

Ut over ny maskinvare annonserte Nvidia at RTX-teknologiene deres, som inkluderer strålesporing, DLSS-oppskalering og Reflex (som gir lavere forsinkelse fra mus og tastatur i kompetitive spill) kommer til titler som The day Before, Rainbow Six Extraction, Escape from Tarkov og Dying Light 2.

Dette lanserte Intel

De siste årene har Intel ikke helt klart å levere varene som forventet. Nye prosessorgenerasjoner har stadig blitt utsatt og gamle prosessorer har slitt med sikkerhetshull. Selskapet har hatt nok å gjøre med å holde koken mot konkurrenten AMD.

Men dette endret seg høsten 2021 med 12. generasjon Core eller Alder Lake, og på årets CES kunne Intel fortelle om sine videre planer innen samme arkitektur. Disse prosessorene kommer nå også til bærbare datamaskiner og i utgaver som i større grad passer til ekstra små stasjonære.

Som sine større slektninger vil prosessorene ha støtte for DDR5- eller DDR4-minne, og ha hybridarkitektur med to forskjellige kjerner: P og E (eller ytelse og effektivitet). Disse skal kunne komme opp i 5 GHz.

Toppmodellen vil være den nye Core i9-12900HK, som ifølge Intel blir verdens raskeste mobilprosessor. Denne vil ha 6 P-kjerner og 8 E-kjerner, altså 14 kjerner totalt, og vil visstnok yte opp til 28 prosent raskere enn forgjengeren Core i9-11980HK.

I tillegg kommer Intel etter hvert på banen med lignende hybridprosessorer i både P- og U-seriene, som da vil få enda lavere strømforbruk.

Foruten nye prosessorer kunne selskapet også dra duken av nye brikkesett for denne prosessorplattformen: H670, H610 og B660. Fra før har vi entusiastbrikkesettet Z690, som spesielt vil tekkes de som ønsker å overklokke prosessoren sin.

Samtidig vil de nye og rimeligere brikkesettene helt sikkert være gode nok for mange brukere, med sine muligheter for blant annet minneoverklokking og integrert Intel Wi-Fi 6E.

«Special Edition» mot AMD

Jo, så var det denne greia med å ha den aller raskeste spillprosessoren. Etter at AMD varslet om den kommende Ryzen 7 5800X3D, har Intel funnet et svar i form av en ny toppmodell de kaller Core i9-12900KS.

Intels Gregory Bryant kunne vise fram Core i9-12900KS på årets CES.

Her skal «S» stå for «Special Edition», og i praksis snakker vi om en spesielt utvalgt Core i9-12900K som er ferdig overklokket fra fabrikken. Ifølge Intel skal den kunne nå 5,2 GHz på alle P-kjerner eller opptil 5,5 GHz på én kjerne.

Basert på våre egne overklokkingsforsøk med i9-12900K, vil trolig i9-12900KS ha sine spesielle behov når det gjelder strømforbruk og kjøling, så det vil ikke forundre oss om denne kun blir å se i spesialbygde datamaskiner via tredjepart (OEM).

Enn så lenge har Intel også kun bekreftet at denne spesialutgaven vil bli sendt ut til OEM-kunder mot slutten av årets første kvartal.