Apple og Google kaster ut ordspill

Wordle-kopier tok betalt for gratiskonsept.

Slik ser Wordle ut i sin rene, gratis utgave. Du kan spille ett spill per dag, og med fem bokstaver. Kopier av appen tilbød flere spillmoduser og variasjoner i antall bokstaver for penger. Disse er nå kastet ut av App Store og Google Play.

Av og til gjør Google og Apple opprydninger i appbutikkene sine. Ofte er det fordi det er funnet sikkerhetstrusler i programvaren, men denne gangen er årsaken en annen. Appleinsider melder at begge aktørene har fjernet en rekke kopier av ordspillet Wordle.

Wordle ble i utgangspunktet laget av utvikleren Josh Wardle. Wardles plan var at det skulle være et kostnadsfritt spill uten inntjeningsmodell eller reklamer. Men det fungerer som web-applikasjon, og finnes i utgangspunktet ikke som app spesifikt for iPhone eller Android-mobiler. Dermed har veien ligget åpen for en rekke kopier som har dominert søkeresultatene på de to plattformene.

Blant disse kopiene har også noen tatt betalt for «tjenesten» - noen av dem opptil 30 dollar i måneden, eller 260 kroner.

– Vi er på vei til månen

En av årsakene til grepene som er tatt synes å være at mannen bak en av Wordle-kopiene, Zach Shakked, har skrytt på Twitter av hvor mye aktivitet appen «hans» har fått på App Store, slik Kotaku har skrevet om.

Appen hans er det samme spillet, men med mulighet for ulike ordlengder, og et abonnement som lot brukerne spille et ubegrenset antall ganger. «Vi er på vei til månen», rapporterte han i en Twitter-melding for et knapt døgn siden.

Noen timer senere, på morgenkvisten onsdag, stiller Zack Shakked spørsmålstegn ved om det er riktig av Apple å fjerne apper uten klagemulighet. Han påpeker også at han og hans advokater mener at også appen de baserte seg på var en kopi av en annen app.

Utvikleren henviser også til en skjermdump av hets han har mottatt i etterkant av mediedekningen og får støtte av flere i kommentartrådene på Twitter.

Kopier er et vanlig problem

Kopier av konsepter og navn som likner har vært et vanlig problem i programvare gjennom mange år. Til og med programvare laget for å kopiere andres åndsverk har blitt utsatt for det - en kjent advarsel var lenge µTorrents advarsel om at du ikke måtte betale for BitTorrent-klienten, og heller skulle laste den ned gratis gjennom de offisielle sidene.

I alle appbutikker - inkludert App Store og Google Play, men også mindre og mindre varige, så som Bada Store og appbutikken på Windows Phone, har kopiapper vært et vanlig skue. Det kan virke som om det er når enkle konsepter blir kjempehits at de store kopihordene kommer, som da Flappy Bird tok verden med storm en kort periode for snart ti år siden - og appbutikkene fylte seg opp av kopier av spillkonseptet.

Enkle triks for å ikke bli lurt

Hvis du har lest om en app du vil laste ned, kan det ofte være et triks å orientere seg litt mer via nettet før du laster ned. Finn for eksempel gjerne ut hva utvikleren av appen skal hete, og sjekk at det stemmer i appbutikken.

Sjekk også at den er grafisk lik, og at den stemmer med beskrivelsen - hvis den for eksempel skal være gratis å bruke. Er du i tvil om det burde være nødvendig bør du ikke tegne abonnement eller gi fra deg informasjon til en app.

Sjekker du datoen for appen i appbutikken kan det også gi deg det du trenger. Hvis noen fortalte om appen du vil laste ned for flere måneder siden er det ikke så sannsynlig at den ble sluppet i versjon 1 for få dager siden, for eksempel.

Det kan være nyttig med lenker direkte til appen det gjelder fra nettsteder og aviser som skriver om dem, men vær også obs på at ikke alle steder på internett har gode hensikter, og at noen artikler kan ha lenker som går til mer lyssky apper eller innhold.

