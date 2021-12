Nå kan Android-brukere finne ut om de «stalkes»

Ny app finner sporingsbrikker andre har festet på deg.

Apple AirTag.

Det tok bare noen måneder fra Apple slapp sine sporingsbrikker, AirTags, før flere brukere ropte varsku.

Brikkene, som både var små, anonyme og hadde lang batteritid, var perfekte for å misbruke til andre ting enn å finne igjen egne tapte gjenstander. Som å spore kjæreste, venner og bekjente uten at de visste om det ved å «miste» en AirTag ned i vesken eller ryggsekken deres.

«Ops!»

Last ned anti-sporingsapp nå

Nå kan alle som bruker Android sikre seg bedre mot å bli sporet. Apple har nemlig lagt ut en ny app på Google Play kalt «Tracker Detect» som lar deg søke etter og finne andres sporingsbrikker i nærheten av deg.

Last ned appen her »

Dette er riktig app.

Svakheten med appen er at den ikke søker automatisk for deg med jevne mellomrom, men krever at du åpner den for å gjøre manuelle søk dersom du mistenker sporing.

Appen kan imidlertid lokalisere både Apples egne AirTags og U1-baserte enheter som AirPods, samt sporingsbrikker som er kompatible med deres «Hvor er»-nettverk. Det inkluderer blant annet populære sporingsbrikker fra Chipolo.

For å gjøre det lettere å finne godt gjemte sporingsbrikker får du mulighet til å spille av lydsignal på dem etter at de har vært i nærheten av det minst 10 minutter.

Slik ser Tracker Detect ut.

Tilgjengelig for iPhone-brukere også

Allerede i sommer tok Apple grep for å redusere sjansen for at noen skulle spore med skjulte sporingsbrikker.

Blant annet ble intervallet for at sporingsbrikker i bevegelse eller utenfor rekkevidde av eierens telefon skulle gi fra seg et lydsignal økt fra hver tredje dag til en gang i døgnet. Tidspunktet for det daglige lydsignalet ble dessuten tilfeldig valgt, slik at eieren aldri visste når sporingsbrikken ville avsløre seg selv for omgivelsene.

Apples Hvor er-app for iPhone, iPad og Mac er allerede oppdatert med funksjonaliteten Android-brukere har fått.

Sporingsbrikker kan være hendige for å holde oversikt over egne småting, og finne dem igjen om de mistes. Vi falt imidlertid ikke helt for Apples AirTags da vi testet dem i vår:

Les også Apple går på trynet inn i sporingsbrikke-markedet

Apple AirTag 1 pack annonse 299,- Sjekk nå 329,- Sjekk nå