Så raskt nett kan du forvente med Starlink

Elon Musks satellittbaserte internettjeneste viser lovende, men varierende, resultater.

Nye brukermålinger viser at netthastighetene du får med SpaceX sitt Starlink-system kan variere mye, og at dette indikerer at systemet fortsatt er i en tidlig utviklingsfase, melder blant annet Wccftech.

Likevel viser de samme målingene at potensialet i det satellittstyrte systemet er gode, hvor brukere har målt opp mot 300 Mbps i nedlastningshastighet.

Starlink skal med tiden bli et nettverk bestående av flere tusen satellitter som sammen skal gi internett-tilgang omtrent uansett hvor på kloden du befinner deg. Du vil måtte ha fri sikt mot himmelen, og ikke minst egnet mottakerutstyr som kjøpes av selskapet.

Det var meningen at tjenesten skulle bli tilgjengelig i Norge allerede i år, men dette er inntil videre utsatt til 2023.

Slik ser Starlink-antennen som gir deg tilgang til Starlink-nettet.

Fra 25 Mbps til 300 Mbps

Via forumet Reddit har en britisk bruker publisert resultatene av rundt 80 målinger, hvor hastighetene har variert mellom 50 og 300 Mbps.

Disse målingene viser seg å være ganske like med resultatene til en annen bruker, som holder til i Maine-området på østkysten av USA.

Også denne brukeren har publisert sine resultater på Reddit, hvor han meldte om nedlastingshastigheter mellom 25 og 300 Mbps, mens opplastingshastigheten har vært mer beskjedne 5 til 30 Mbps.

Likevel påpeker brukeren at hastigheten har stabilisert seg mer den siste tiden.

En tredjebruker som er bosatt i Canada har også tilsvarende opplevelser, der den laveste hastigheten har vært 29,6 Mbps, mens den raskeste målingen viser 286 Mbps. Og at snittet for de to siste ukene har ligget rundt 121 Mbps.

250 000 brukere

Ifølge Wccftech har Starlink rundet 250 000 brukere i mars i år, etter at tjenesten ble åpnet for forhåndbestilling i februar 2021.

Målet til Elon Musk sitt Starlink-prosjekt er å kunne tilby internett i alle kriker og kroker på jorden, hvor du i teorien kun trenger å ha fri sikt mot himmelen slik at du når satellittene. Plane er å skyte opp så mange som 42 000 satellitter, men foreløpig er det «bare» drøye 2000 som er bane rundt kloden.

Brukermålingene virker å vise den samme trenden: Systemet trenger mer utbygging før det kan levere stabile hastigheter, men likevel er 300 Mbps langt raskere enn tilsvarende tjenester.

For tilsvarende løsninger fra konkurrenter som HughesNet og Viasat, viste seg å tilby en nedlastningshastighet på mellom 20 og 25 Mbps under en gjennomgang på høsten i 2021. Som jo er vesentlig lavere enn den maksimale hastighetene brukerne av Starlink hittil har opplevd.

(Kilde: Wccftech, Reddit)

