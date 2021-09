Ford trekker tilbake tusener av elbiler - frontvinduet sitter ikke godt nok fast

Kan i verste fall fly av.

Ford tilbakekaller tusenvis av Mustang Mach-E etter at det ble oppdaget at frontvinduet og glasstaket kan lekke, eller i verste fall, fly av i en kollisjon eller mens man kjører.

Totalt har selskapet varslet at de trekker tilbake 18 000 biler i USA, hvor de sier at at fem tusen av dem står i fare for å ha en lekkasje i vinduet, mens de resterende 13 000 potensielt står i fare for det verste scenarioet, altså at vinduene kan fly helt av bilen.

Vi får bekreftet av Ford Norge at den samme feilen også er gjeldende for Mustang Mach-E solgt i Norge og i Europa.

Ifølge Opplysningsrådet for veitrafikk er det registrert i 4567 Mustang Mach-E i Norge, men hvor mange av disse som trekkes tilbake er ennå ukjent.

Ikke tilstrekkelig feste mellom vindu og karosseri

– Vi vil snart informere våre kunder om en servicekampanje på Mustang Mach-E. Vi har identifisert at over litt lengre tid kan på enkelte områder frontrute og i noen tilfeller panoramatak mangle tilstrekkelig feste til bilens karosseri, dette er selvsagt noe vi vil utbedre. Vi har ingen rapporter på hendelser hvor frontrute eller panoramatak har løsnet, sier informasjonsdirektør Ford Motor Norge Anne Sønsteby til Tek.no.

Hun påpeker at bilen er trygg å bruke selv med disse manglene, og at de vil ha tid til å utbedre feilen «i god tid før dette blir en reell bekymring.

– Vi vil i løpet av kort tid ta kontakt med alle berørte kunder med mer informasjon og planer for utbedring av deres bil, avslutter Sønsteby.

Mobbet konkurrenter for det samme

Nettstedet Electrek poengterer ironien ved Fords tilbakekalling. For et år siden skal nemlig utviklingssjefen hos Ford, Darren Palmer, ha kommentert at mange elbiler har dårlig kvalitet, og at kjøpere måtte (inntil Ford Mustang Mach-E ble tilgjengelig) akseptere en del småfeil:

– At dørene passer skikkelig, at plasten og andre materialer matcher, at støtfangere ikke detter av, at taket ikke faller av når du vasker den eller at dørhåndtak ikke setter seg fast i kaldt vær...

Kommentaren skal ha kommet kort tid etter at ble kjent at en glasstaket på en Tesla Model Y falt av under kjøring, så det var ingen tvil om hvem kommentaren var rettet mot.

Tidligere i sommer skrev vi også om at Ford Mustang Mach-E-eiere havarerte i lange nedoverbakker, trolig på grunn av overivrig regenerering i bilen. Dette skal ha blitt rettet i en senere oppdatering.

