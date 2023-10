Så mye vil Meta at du skal betale for Facebook og Instagram

Vurderer månedspris for å stoppe sporing.

Meta vurderer å innføre en månedlig abonnementsavgift på cirka 13 euro, knappe 150 kroner, for annonsefrie utgaver av Facebook og Instagram i EU.

Det skriver Wall Street Journal, som viser til et forslag Meta har lagt fram for tilsynsmyndigheter i EU.

– Dersom Meta ender opp med å innføre en slik løsning mener vi det vil være dypt problematisk, sier seksjonssjef hos Datatilsynet, Tobias Judin.

Abonnementet skal være for personer som ikke ønsker målrettede annonser, eller sporingen som kreves for å tilby dem.

Mange vil ikke ha råd

Seksjonssjef Tobias Judin i Datatilsynet mener Metas foreslåtte løsning er problematisk. Kamera Ilja C. Hendel

Planen innebærer altså en månedsavgift på cirka 13 euro for en annonsefri Instagram- eller Facebook-konto på telefonen og cirka 10 euro for en konto på PC. I norske kroner vil dette havne på rundt 150 og 115 kroner.

I teorien vil altså en familie på fire kunne se for seg en månedlig utgift på 52 euro – eller nesten 600 kroner – hvis man vil bruke Facebook og Instagram uten å bli sporet.

– Veldig mange vil få informasjon om barnas fritidsaktiviteter i Facebook. Du har samlet en venneliste over de siste årene, og massevis av historikk og bildene dine. Men hva da hvis du får spørsmålet; personvern kan du få, men det koster, sier Judin.

– Nå som det er dyrtid vil veldig mange ikke ha råd.

– Det frivillige elementet står på spill

Judin presiserer at han svarer på generelt grunnlag om saken som ble kjent i Wall Street Journal. Samtidig sier han de følger med på utviklingen i dialog med de andre tilsynene i Europa.

Han viser til at Facebook og Instagram har vært gratis i opp mot femten år, og folk har organisert livene sine rundt tjenestene. I tillegg får de det han kaller en «nettverkseffekt», ved at folk vil være der andre er – det er ikke så interessant å bytte tjeneste til en der ikke resten av kretsen er.

– Det frivillige elementet står på spill, forklarer Judin, og påpeker at et samtykke til datainnsamling må være frivillig hvis det skal være gyldig etter GDPR-lovgivingen.

Datatilsynet nedla forbud

Det er uklart hvilken forbindelse – om noen – nyheten har med at det norske Datatilsynet gjennom lang tid har aksjonert mot Meta, eierne av Facebook og Instagram.

Datatilsynet mener at Metas behandling av personopplysninger er ulovlig, og har nedlagt forbud mot virksomheten. Meta har imidlertid fortsatt sin praksis, til tross for Datatilsynets forbud.

I slutten av september varslet de at de forsøkte å løfte problemstillingen til europeisk nivå for å gjøre forbudet gjeldende for hele EU.

Fra Datatilsynets side trekkes det dessuten i tvil om og når en «gyldig» samtykkeløsning kan komme på plass hos Meta. Noe som antyder at det slett ikke er sikkert at en løsning med valg mellom gratis, reklamefinansiert – og betalt abonnement er godt nok for vaktbikkja.

Bøter og forbud

Fra før har EU-domstolen satt foten ned for at Meta uten samtykke kan samle inn data om brukere på selskapets plattformer med data fra eksterne nettsider. Det skjedde i juli.

Meta har også fått bot fra Irlands datatilsyn, og må betale 390 millioner euro for brudd på EUs personvernlovgivning.

Men Meta er ikke alene.

I mars ble for eksempel ChatGPT forbudt å operere i Italia, med personvernhensyn som årsak. Tjenesten åpnet senere igjen

TikTok klarte å pådra seg en enorm bot for å lagre brukerdata for EU-borgere under 18 år. Hele 4 milliarder kroner ble den på.

Datatilsynet: – Menneskerettigheter er ikke til salgs

Tobias Judin sier de ikke vet om andre aktører som gjør det Meta nå foreslår, men de tror de andre tjenestene vil se til Meta-saken for å se hva de skal gjøre.

– Hvis Meta får lov til å ture på og fortsette, er det en fare for at andre plattformer vil følge etter, sier Judin, som bekrefter at når Meta endrer noe for «Europa» er også norske brukere med på lasset.

– De europeiske lovene er for å beskytte brukerne. Der Digital Services Act og Digital Markets Act skal gi større kontroll for brukerne, og mindre dominante selskaper. Nå ser vi hvordan Meta reagerer, sier Judin.

Han beskriver også selskapets holdning som «Hei, hei, hei – her er det vi som bestemmer».

– De vet hvilken makt de har, slår han fast.

– Kan det ikke bli innmari dyrt å beholde rettighetene sine på et internett med denne typen løsninger? Alt fra nettaviser, via Reddit, gratisspill og sosiale medier. Må vi betale 150 kroner på hver tue for hvert medlem i familien?

– Nettopp! Dermed blir personvern et gode forbeholdt de rike. Eventuelt en slags handelsvare. Slik kan det ikke være. Menneskerettigheter er ikke til salgs.

