«Raptor Lake» slippes den 20. oktober

Den 13. generasjonen Intel Core er klar til kamp.

Intels 13. generasjon Core-prosessor bruker den samme sokkelen som forgjengeren: LGA 1700.

Det var ikke mange timene AMDs Ryzen 7000-serie fikk ligge bekymringsløst i butikkhyllene før konkurrenten Intel avslørte sine planer for den kommende «Raptor Lake» – også kjent som den 13. generasjonen Core-prosessorer.

For allerede den 20. oktober skal vi finne seks nye Intel-prosessorer fra en ny generasjon i butikkene. Disse er grovt sett lagd på samme lest som dagens «Alder Lake», men nykommerne har også fått flere kjerner å jobbe med.

Den nye toppmodellen Core i9-13900K vil ha hele 24 kjerner, mot 16 kjerner i dagens Core i9-12900K.

I tillegg er turbofrekvensen jekket opp, slik at prosessorene skal være i stand til å nå høyere klokkefrekvenser, i det minste over korte tidsintervaller – og det er ofte det som skal til.

De nye modellene har også fått et løft i form av mer cache-minne, altså en større hurtigbuffer.

Alt dette fører visstnok til at «Raptor Lake»-prosessorene har opptil 15 prosent bedre enkelttrådet ytelse enn nåværende generasjon. Ved bruk av samtlige kjerner og prosesstråder er det snakk om en økning på opptil 41 prosent. Dette altså ifølge Intel selv.

Core i9-13900K/KF Core i7-13700K/KF Core i5-13600K/KF Antall kjerner (P/E) 24 (8+16) 16 (8+8) 14 (6+8) Antall tråder 32 24 20 Cache (L3+L2) 68 MB 54 MB 44 MB Maks turbofrekvens (P/E) 5,8/4,3 GHz 5,4/4,2 GHz 5,1/3,9 GHz Grunnfrekvens (P/E) 3,0/2,2 GHz 3,4/2,5 GHz 3,5/2,6 GHz Grafikk (kun «K»-CPU) UHD Graphics 770 UHD Graphics 770 UHD Graphics 770 Base Power 125 watt 125 watt 125 watt Maximum Turbo Power 253 watt 253 watt 181 watt Pris ved lansering $589/$564 $409/$384 $319/$294

Merk: Hver av disse tre prosessorene kommer i to utgaver – én K-modell med integrert grafikk og én litt rimeligere KF-modell uten dette.

Samtidig legger vi merke til at grunnfrekvensen er senket et par hakk, og de nye prosessorene vil i tillegg bruke mer strøm enn forgjengerne.

Flere kjerner, men...

Dessuten skal vi huske at Intels nåværende prosessorarkitektur er basert på to forskjellige typer kjerner: P og E – eller ytelse (performance) og effektivitet.

Og den nye generasjonen får kun en økning i antall E-kjerner: Åtte stykker for Core i9-13900K/KF og fire stykker for de andre CPU-ene. De kraftigere P-kjernene er altså på det samme nivået som i «Alder Lake»-prosessorene.

Så selv om Intels neste flaggskip i dette segmentet altså får hele 24 kjerner, vil den stadig «bare» kunne traktere 32 prosesstråder – det samme som AMDs toppmodeller med 16 kjerner. Derfor er det ikke helt gitt hvordan disse prosessorene vil måle seg mot 7000-serien fra AMD i forskjellige applikasjoner.

Intels egne tall og målinger nevner for øvrig ikke 7000-serien i det hele tatt, men tar snarere for seg AMDs gamle toppmodell Ryzen 9 5950X, som de da stadig utkonkurrerer i visse applikasjoner og spill. For akkurat gaming sliter Intel for øvrig litt med å virkelig tukte Ryzen 7 5800X3D.

Intel ser også ut til å ta opp kampen med AMD rent prismessig. Allerede nå er de amerikanske prisene klare, og ved å holde toppmodellen under 600 dollar er AMDs nye flaggskip noen hakk dyrere.

Og selv om det også kommer et nytt brikkesett – oppskriftsmessig kalt 700-serien – i forbindelse med lanseringen, vil de nye prosessorene også kunne brukes i forrige generasjons hovedkort med Intel 600-brikkesett.

Akkurat denne gangen vil det derfor kunne være rimeligere for Intel-brukere å oppgradere, da det å gå for AMDs 7000-serie uansett vil kreve både ny prosessor, nytt hovedkort og nytt minne.

Lover 6,0 GHz-utgave

Dessuten lokker Intel allerede nå med en enda kjappere prosessor – en slags «Core i9-13900KS» med klokkefrekvens på opptil 6,0 GHz – allerede tidlig neste år.

Så vi kan jo bare gjette på at AMD kanskje har planer klare for en «X3D»-versjon i 7000-serien omtrent på samme tid.

Men aller først gleder vi oss til den 20. oktober, når vi virkelig får se hva Intels nye prosessorer kan gjøre.

