Googles AI-chatbot Bard er kommet til Norge

Og en rekke andre europeiske land.

Kamera Vilde M. Horvei / Tek.no

Googles AI-drevne samtalerobot «Bard» ruller nå ut i Norge, sammen med en rekke nye funksjoner.

Googles AI-søk «Bard» har allerede vært tilgjengelig i USA en liten stund allerede. Men i motsetning til de andre populære AI-samtaleverktøyene som Microsofts Bing og OpenAIs ChatGPT, har altså Bard glimret med sitt fravær i Europa.

– Dette er den største utvidelsen av Bard, uttalte Googles «senior product director» Jack Krawczyk under et digitalt lanseringsmøte, før han avslørte at den ville bli tilgjengelig i 40 nye områder, samt være tilgjengelig på 59 språk.

Men utvidelser til tross, Google omtaler fortsatt Bard som et AI-eksperiment, og det vil fortsatt være 18 års aldersgrense for bruk av samtalemodellen.

Se liste over alle land og språk Bard blir tilgjengelig i nederst i saken.

Google Google

Les også Googles Bard kommer ikke til Europa 11. mai

Skal kunne lagre samtaler med Bard

Google Du skal kunne lagre samtaler med Bard, og gjenoppta dem senere. Google Du skal nå kunne dele samtaler i Bard med andre.

I sin presentasjon under lanseringsmøtet, forklarte Krawczyk at en av de nye funksjonene til Bard er at at du kan lagre samtaler til senere. Dette gjør at du kan markere en samtale for lagring, og fortsette den på et annet tidspunkt.

Du skal også kunne dele samtaler man har hatt med Bard med andre, ved å trykke på en delingsknapp.

Skal kunne gi tekst til bildene og lese opp innhold høyt

Google Google

Blant de mest praktiske nye funksjonene, er kan hende Bards evne til å lese tekst høyt. Det gjør den hakket mer brukervennlig for dem som sliter med å lese tekst i utgangspunktet.

Den vil også kunne «lese» bilder, som i praksis gjør det mulig å få den til å forklare hva som er innholdet i et bilde, eller bare dikte opp en bildetekst.

Personvernhensyn med en bismak

I praksis gjør disse funksjonene likevel at man også stiller spørsmål ved datasikkerheten. Da Google i mai valgte å lansere Bard for 180 land, ekskluderte de i praksis samtlige land i EU/EØS-områdene. Hvorav mange - inkludert oss - har spekulert i om europeisk personvern har vært blant grunnene til at det har tatt tid for Google å lansere Bard her.

Kamera Google

På direkte spørsmålet om dette, uttalte Krawczyk under møtet at de hele tiden hadde planlagt for en «metodisk utrulling», før han forklarte hvordan deres AI-eksperiment - som de omtaler Bard som - tar hensyn til personvernet.

Foruten at de legger til en «Privacy hub», altså et område hvor du selv kan lese om hvordan Google anvender informasjonen du legger igjen, skal de også ha gjort det mulig å be om å få slettet informasjon om en selv.

At konkret informasjon slettes kan likevel fort være begrenset av begrenset nytte. For selv om persondata fjernes i etterkant, vil et AI-drevet samtaleverktøy som Bard lære av erfaring, altså, gjennom de samtalene den har med oss og den dataen vi legger igjen. Det er i praksis per nå umulig å fjerne den erfaringen.

Dermed vil dataen din ikke kunne brukes i videre treningsmateriell, men Bard har potensielt allerede lært noe den ikke kan avlære helt uten videre.

Vi får opplyst fra Google at du kan bruke Bard uten at den lagrer samtalene dine, men at chatboten må lagre data i 72 timer for å kunne føre samtaler og skjønne kontekst om du stiller et oppfølgingsspørsmål.

I Bard-innstillingene kan du skru av datainnsamling, eventuelt velge automatisk sletting av data med jevne mellomrom - 3 eller 36 måneder.

Oppdatert 13. juli 2023, 10:52